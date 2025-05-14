FUTBOL
El Lleida CF, a prop de cedir la gestió a un grup català que garantiria la supervivència del club
L’acord es tancarà després de l’auditoria, que donarà un deute de 4,8 milions
El Lleida està a prop de tancar en els propers dies la cessió de la seua gestió del club a un grup inversor català, la qual cosa, si es concreta, garantiria la supervivència de l’entitat blava. Així confia que passi l’adjunt a la presidència Marc Torres que, malgrat mantenir la cautela, és moderadament optimista a poder tancar la negociació la setmana que ve.
Abans està previst que conclogui l’auditoria que ha encarregat el club per proporcionar tots els detalls de la situació econòmica per la qual travessa l’entitat del Camp d’Esports. “Estem esperant que l’auditoria s’acabi de tancar i, si no hi ha cap imprevist, quedarà acabada aquesta setmana. A partir d’aquí faltarà concretar i aclarir alguns detalls, que no deixen de ser importants, per acabar de rematar-ho la setmana vinent”, va manifestar a aquest diari Marc Torres.
L’auditoria, pendent de conèixer-se, donarà un deute aproximat d’uns 4,8 milions d’euros, xifra en la qual s’inclouen els 1,8 milions d’euros que es deuen a l’Agència Tributària i els 2,3 milions a la Seguretat Social, a més dels 250.000 euros que es deuen a la plantilla i els diners aportats pel president Luis Pereira. Aquest, si es tanca l’acord amb aquest grup inversor, continuaria com a soci.
Torres va explicar detalladament el mecanisme que seguirà el procés de canvi de gestió, que haurà de ser sotmès a votació en l’Assemblea composta per 8 socis. Aquest òrgan, en què figuren l’exdirector general Vicente Javaloyes i l’empresari xinès He Jun, que va ser incorporat en el seu dia pels germans Esteve, serà l’encarregat de prendre la decisió final.
Segons va precisar l’adjunt a la presidència, perquè la proposta tiri endavant només seria necessari aconseguir una majoria simple en la votació. Va destacar, a més, que en cas de produir-se un empat entre els membres de l’Assemblea, el president Luis Pereira disposaria del vot de qualitat per resoldre la situació.
A més d’aquest grup inversor local també es va interessar per adquirir el club un fons nord-americà amb seu a Miami, però l’opció va quedar descartada. El Lleida s’enfronta a uns dies de caixa o faixa.