España se mide a Francia con una plaza para la final en juego

La selección española masculina de fútbol afrontará hoy (21.00/La 1) en el MHP Arena de Stuttgart su semifinal de la Liga de Naciones ante Francia, rival con el que se reencuentra casi un año después de haberlo eliminado de la Eurocopa también en las semifinales.

La actual campeona de Europa repite por tercera ocasión consecutiva entre las cuatro mejores de esta competición y espera ser la primera que repita título, tras proclamarse campeón en la última edición, de 2023, al batir a Croacia en la final. El primer desafío será de nuevo una selección de Francia mermada en una de sus principales fortalezas, su zona defensiva, pero que ya superó a España en la final de la primera edición de la Nations League por 1-2.

El vencedor de la semifinal se medirá a la Portugal del balagariense Robert Martónez, que ayer superó a la anfitriona Alemania por 1-2.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, dijo que “en esta competición hay tres campeones del mundo y un campeón de Europa. No hay favoritos. Cada partido será como una final. Hablar de favoritismo dentro de tanta igualdad es realmente difícil”, señaló en la rueda de prensa previa. “Estos partidos se van a definir, ya sé que es un tópico, pero tengo que decirlo, por detalles”, añadió.

Sobre el partido contra Francia, destacó que es consciente de la calidad individual de la selección gala y que España debe hacer su juego y buscar la iniciativa. “Lo que nos va a dar más fortaleza es trabajar como un equipo. Sabemos que ellos tienen gran capacidad individual. Para nosotros será muy importante la salida, ganar los duelos con agresividad y lograr que se preocupen por Olmo, Pedri y los otros nombres que tenemos que también hay que respetar”, manifestó.