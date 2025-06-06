“El listón está muy alto, pero la ilusión es máxima”

Joan Bacardit fue ayer presentado oficialmente como nuevo entrenador del AEM, un cargo que asume “con muchas ganas” y consciente de que su antecesor, Rubén López, dejó “el listón muy alto”. “La ilusión es máxima, así que también hay mucha presión, después de las dos temporadas que ha hecho el equipo alcanzando el play off con Rubén López. Ahora es complicado mejorar, porque el siguiente paso es subir de categoría. Pero viniera quien viniera se iba a encontrar en esta situación y yo llego con mucha ilusión para abrir esta nueva etapa”, explicó el barcelonés.

No obstante, Bacardit fue cauto y expresó que “el objetivo lo marcará la confección de la plantilla y cómo empecemos la temporada. A partir de ahí veremos qué armas tenemos armas para luchar”. Sin embargo, dijo que se siente “en muy buenas manos” en la confección de la plantilla, que irá a cargo de Roger Lamesa, que pronto será anunciado como el director deportivo. “Me prometí que en el próximo club al que fuera debería haber un buen responsable deportivo y estoy muy tranquilo, porque en el AEM siempre ha habido muchos cambios en la plantilla y siempre se ha mantenido el nivel”, sentenció.

Además, consideró que su estilo como entrenador congenia mucho con el fútbol que se practica en el Recasens: “Me considero un entrenador muy intenso. Mi forma de transmitir, de dirigir, de vivir los partidos, va muy en sintonía con lo que es el Recasens, con un equipo que aprieta mucho, que muerde, y yo vengo con esa intención: seguir con esa continuidad, aportando mi granito de arena”, explicó.Por último, el técnico reconoció que su año sabático tras dejar el Europa “me ha ido bien para desconectar, porque fue una temporada muy dura, pero el fútbol es mi pasión y ahora llego con muchas ganas al AEM”, que arrancará la pretemporada la semana del 21 de julio.