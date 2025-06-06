El Mollerussa anuncia que Kiku Parcerisas seguirá como técnico

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El CFJ Mollerussa anunció ayer que Kiku Parcerisas seguirá como entrenador del equipo en Tercera RFEF, cumpliendo con el acuerdo al que llegaron club y técnico en caso de que el equipo del Pla d’Urgell mantuviera la categoría.

Parcerisas llegó al baquillo del Mollerussa el pasado mes de marzo en sustitución de Moha El Yaagoubi, con el objetivo de mantener la categoría tras una mala racha con el marroquí.

En las diez últimas jornadas, con Parcerisas en el banquillo, el equipo del Pla d’Urgell sumó cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, que le permitieron finalizar la temporada en decimotercer puesto, ocho puntos por encima del descenso y con tres de margen sobre el cuarto por la cola, el San Cristóbal, que también podría perder la categoría. Además de la continuidad del técnico, el Mollerussa también anunció la renovación del delantero Lamin Juwara.

Por otra parte, también en Tercera RFEF, el Atlètic Lleida confirmó la continuidad de Pau Torres, que cumplirá su tercera temporada defendiendo la portería del Ramon Farrús.

Más allá del ámbito deportivo, el Mollerussa también comunicó ayer que convoca una asamblea general extraordinaria de socios para el jueves día 19 de este mes. En el orden del día se prevé hacer balance económico y deportivo de la temporada 2024-25, la aprobación del presupuesto de la próxima campaña y de cambios en la junta directiva. Además, los socios también deberán dar luz verde a un acuerdo de colaboración con el Miralcamp.