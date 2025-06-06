España jugará la final

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ STUTTGART ❘ España se clasificó para la final de la Liga de Naciones gracias a su triunfo por 5-4 ante Francia, con goles de Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal (2) y Pedri, que hicieron insuficiente la tardía reacción gala en un partido disputado en el MHP Arena de Stuttgart. España defenderá el título que logró en 2023 y lo hará después de un partido en el que pasó de la excelencia al sufrimiento, ya que tras mandar en el marcador por 4-0 en el minuto 55 y 5-1 en el 67, vio como Francia empezó a recortar diferencias, hasta situarse a un solo gol, 5-4, en el tiempo añadido.

Después de que Portugal el miércoles hubiera conseguido el primer billete para la cita por el título, con remontada incluida (1-2) ante la anfitriona selección de Alemania, la segunda semifinal de la Nations League brindó un reencuentro entre españoles y franceses casi un año después de su duelo durante la Eurocopa también en la ronda de ‘semis’ y que concluyó también con victoria de los de De la Fuente.

En un arranque de fútbol trepidante se produjo un intercambio de golpes. Cuando la fortuna, siempre necesaria en las grandes citas, cayó de lado español. Theo Hernández, que fue el primero en probar fortuna con un zurdazo, estrelló en la cruceta el segundo intento. Pero España sí acertó y, en apenas tres minutos, Nico Williams y Mikel Merino pusieron el 2-0 (25’). Lamine, de penalti, puso el 3-0 y Pedri el 4-0. Parecía una victoria cómoda, pero tras al 5-1, también de Lamal, Francia asustó con tres goles más.

Lamine Yamal elegido mejor Sub’23 de LaLiga esta temporada

Lamine Yamal ha sido elegido mejor jugador Sub’23 de LaLiga, según anunció ayer la competición, que destacó el protagonismo del joven en la consecución del título por parte del FC Barelona. El delantero internacional, que el 13 de julio cumplirá 18 años, ha marcado nueve goles y ha sido el máximo asistente del campeonato con trece pases. Lamine ha recibido en dos ocasiones el galardón mensual al mejor jugador Sub’23 de LaLiga esta temporada, en agosto y en febrero. Se impuso en la votación final a Fábio Silva, Diego López (Valencia), Jude Bellingham (R. Madrid), Arda Güler (R. Madrid), Pedri (Barcelona) y Alberto Moleiro (Las Palmas).