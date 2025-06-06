La alero Marta Morales deja EEUU para fichar por el Cadí

El Cadí La Seu ya tiene el primer refuerzo para la temporada 2025-2026, se trata de la alero Marta Morales, que tras completar su formación universitaria en la NCAA con Providence se ha comprometido con el club del Alt Urgell por las dos próximas campañas.

El club ha mantenido una vez más su apuesta clara por jugadoras jóvenes con proyección como la alero granadina, de 22 años y 1,83 metros de altura, que ya tiene una dilatada trayectoria con los equipos inferiores de la selección española. De hecho, Morales se ha colgado tres medallas de bronce en los Campeonatos de Europa, dos de la categoría U16 (en 2018 y 2019) y otra en U20 (2023), además de un séptimo puesto en el Mundial U19 de 2021. En este último certamen, la granadina jugó los siete partidos con una media de 8,3 puntos, 1,6 rebotes, 0,7 asistencias y 6,7 de valoración.

Formada en las categorías inferiores de CD Granada y Segle XXI, Morales ha destacado especialmente estas dos últimas campañas en la Universidad de Providence, jugando una media de 26 minutos, aportando siete puntos, cuatro rebotes y dos asistencias por encuentro.

Por otra parte, el técnico Isaac Fernández, que ha renovado, y la pívot Marina Mata comenzaron ayer la concentración con la selección española sub-20 de baloncesto, el primero como seleccionador.