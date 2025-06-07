Marc Márquez lidera sin oposición en Alcañiz

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati), líder de MotoGP, fue ayer el más rápido en la Practice de la categoría reina del Gran Premio de Aragón, octava cita del Mundial de motociclismo. Con un increíble registro de 1:46.397, dos décimas por delante de su hermano Alex (Ducati Gresini), el único que consiguió acercarse algo, el ocho veces campeón del mundo se confirmó como el piloto de referencia en MotorLand Aragón. Mientras, Maverick Viñales (KTM) finalizó tercero a cinco décimas y con el mismo tiempo que Joan Mir (Honda), cuarto al haber establecido la marca con posterioridad a Viñales.

Con el ‘paddock’ revolucionado por la decisión del vigente campeón Jorge Martín, todavía ausente en pista por su lesión, de no continuar el próximo año en Aprilia, el de Cervera, que lideró el FP1 con casi un segundo de ventaja sobre el primero de sus perseguidores, tomó el mando de la Practice menos de un cuarto de hora después de arrancar la sesión.

Lo logró en su primer intento de vuelta rápida de toda la sesión, y supo después mantenerse al frente con mucha facilidad respecto a sus competidores. El tiempo valió al ocho veces campeón para mandar ayer ante su hermano y Viñales. Mir y Pedro Acosta (KTM) cerraron el ‘Top 5’ en Alcañiz, por delante de Johann Zarco (Honda) y Brad Binder (KTM), sexto y séptimo.

También avanzará a la Q2 Fermín Aldeguer (Ducati Gresini), que acabó octavo justo por delante de ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), tercero de la general. Ya fuera de esos diez primeros puestos de privilegio concluyeron Raúl Fernández (Aprilia), decimocuarto; Àlex Rins (Yamaha), decimoquinto; y Augusto Fernández (Yamaha), decimoséptimo. Todos ellos se verán obligados a pasar por la Q1.

Manu González (Kalex) y José Antonio Rueda (KTM) dominaron en Moto2 y Moto3, respectivamente.