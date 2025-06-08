El Alpicat toma ventaja

Llull celebra uno de sus dos goles con los que el Alpicat superó al Tàrrega. - IRIS SOLÀ

Publicado por IRIS SOLÀ Creado: Actualizado:

❘ alpicat ❘ El Alpicat tomó ayer ventaja para convertirse en nuevo equipo de Primera Catalana tras superar ayer por 2-1 al Tàrrega en el partido de ida de la final del play off de ascenso. El equipo del Segrià afrontaba el choque en una situación compleja porque su técnico, Xavier Gabernet, dimitió de su cargo el viernes por desavenencias con la entidad, pero sacó ventaja en una segunda mitad más abierta gracias a un doblete de Joan Llull, que dejó sin efecto el tanto del empate visitante de Vinicius.

Con Edgar Tornero como encargado de asumir el banquillo local, el choque arrancó con mucho respeto y poco fútbol, en una primera mitad marcada por el fuerte calor y un cambio obligado por bando.

Pero si el primer tiempo pasó sin que cualquiera de los dos equipos consiguiera generar ocasiones, el segundo arrancó con el 1-0 local. Requena llegó a la línea de fondo tras una buena cabalgada por la banda y colgó el balón al segundo palo, donde Llull adelantó a los suyos a placer (1-0).

No obstante, diez minutos después, el visitante Vinicius igualó la contienda rematando una falta lateral (1-1). Pero el empate se mantuvo solo dos minutos en el marcador, porque Llull repitió como goleador en el 60, cuando batió a Guti con una vaselina tras un buen pase al hueco de Gomà (2-1).