El Barça gana el II Dani Rodrigo

El Barça se proclamó ayer campeón del II Memorial Dani Rodrigo, el torneo femenino de categoría alevín organizado por el AEM en recuerdo a quien fue una pieza fundamental en el impulso de la sección femenina de la entidad, que reunió a 24 equipos en el Recasens. La segunda edición del torneo presentó un cartel de lujo, algo que se demostró en que el título se lo disputaron Barça y Atlético de Madrid. El conjunto azulgrana se llevó el trofeo por la mínima (1-0), gracias a un gol de Júlia Reixach y toma el testigo como campeón del Espanyol, que se adjudicó la primera edición.

Tras superar la fase de grupos como primer clasificado, el Barça alcanzó la final tras superar al Valencia en octavos (1-0), al Girona en cuartos (4-0) y al Levante en semifinales (1-0). Por su parte, el Atlético de Madrid venció a la Real Sociedad en octavos de final (3-1), antes de superar al Sabadell en los penaltis y golear al Zaragoza (5-0) para plantarse en la final. Los mejores equipos leridanos fueron el AEM y el EF Urgell, que llegaron a octavos de final. No obstante, el Alcoletge fue subcampeón de la Fase Plata, entre los equipos que no pasaron la fase de grupos, que acabó con triunfo de la Academia 433.

Por otra parte, los equipos del CEEF UE Tàrrega dominaron el Torneo Benjamín de Tàrrega en su XXI edición, que contó con la participación de 15 equipos. En la categoría Oro Sub-9, el equipo local fue el ganador, mientras que el Calafell se impuso en la categoría Plata. En Sub-10, en ambas categorías (Oro y Plata), el equipo organizador, es decir, el CEEF UE Tàrrega, resultó vencedor.

Coches atrapados por el barro en un terreno próximo al Recasens

Varios vehículos aparcados en un terreno junto al Recasens, quedaron atrapados por el barro y, en algunos casos, tuvieron que ser retirados por tractores y grúas durante el torneo. Se trata de un terreno particular que el AEM habría desbrozado para habilitarlo como aparcamiento por la gran afluencia de público. Los restos vegetales habrían obstruido un pequeño canal de riego, lo que provocó que el agua inundara buena parte del espacio donde había coches. Fuentes del club reconocieron la responsabilidad en el incidente y pidieron disculpas al propietario del terreno. El problema quedó resuelto a primera hora de la tarde.