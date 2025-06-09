Correr por Manel Ribes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un total de 140 atletas se dieron cita ayer en la pista de atletismo del Sícoris Club para participar en la segunda edición de la Maratón de Relevos Memorial Manel Ribes, un ciclista de 63 años del barrio de La Bordeta que falleció el 31 de agosto de 2023 tras chocar contra una barra de una valla rota de un puente en Sudanell al que un grupo de amigos decidieron homenajearle el pasado año, recuperando de paso una prueba que había dejado de organizarse en el club sicorista.

La carrera constaba de tres categorías de equipos de cuatro corredores cada uno (masculino, femenino y mixto, este último formado por dos mujeres y dos hombres). Cada uno de los atletas debía dar 35 vueltas a la pista de atletismo del Sícoris excepto el primero que completaba media vuelta más hasta cubrir los 42,195 kilómetros de la mítica prueba del soldado griego Filípides cuando recorrió esta distancia para anunciar la victoria ante los persas.

En cuanto a los resultados, el podio en equipos masculinos lo conformaron, por este orden, Pons Thai African Team (2h.37’), seguido de Pedala.cat y de Finques Prats. En mujeres, se impuso el equipo Reines de la pista Pons Thai Runners (3h.39’), seguido de Sícoris Woman y de Km0 Ponent-Supernenas Km0. Finalmente, en equipos mixtos ganó Guineus (2h.55’), seguido de West Runners y de Four to the flour.

También hubo premios especiales para los relevos más rápidos. En la categoría masculina lo recibió Hamou Ait Maziam, del equipo Pons Thai African Team, y en la femenina recayó en Rosamari Carulla, del cuarteto Guineus.