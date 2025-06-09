Doble oro de España en el Parc del Segre

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El gallego Manuel Ochoa y la vasca Miren Lazkano firmaron sendas medallas de oro en la última jornada de la Copa del Mundo de piragüismo eslalom que se ha venido disputando en el Parc Olímpic del Segre de La Seu d’Urgell.

Ochoa, de 26 años y olímpico en París, donde fue decimocuarto, firmó una actuación sensacional en la disciplina de kayak cross, su especialidad, donde la salida fue clave en su victoria final. El palista del Club Deportivo Miño fue el mejor de su eliminatoria y de los cuartos de final, siendo segundo en semifinales, solo superado por el británico Jonny Dickson. En la gran final, el gallego supo sacar provecho de una buena salida de la rampa para dominar el descenso y cruzar victorioso la meta, superando precisamente a Dickson, que fue plata, mientras que el suizo Jan Rohrer completó el podio.

“Estoy muy feliz. Sabía que la salida era mi punto fuerte aquí en La Seu, jugando en casa. Un canal y una rampa que conozco y a esto le sumo que, por suerte, soy un palista bastante potente. Sabía que salía con esta ventaja, que no era garantía, pero afortunadamente he podido utilizarlo y salir con un buen resultado”, señaló Ochoa.

En la categoría femenina, la vencedora fue la francesa Angele Hug, que dominó todas las rondas, incluida la final, donde se impuso a la checa Tereza Kneblova, plata, y a la británica Lois Leaver, que fue bronce. La única representante leridana, la pontsicana Laia Sorribes, cayó en semifinales, mientras que Miren Lazkano, plata el sábado en C1, logró el oro al marcar el mejor tiempo de los Trials.