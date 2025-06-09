El Vila-sana despide la Liga con remontada en Manlleu

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ manlleu ❘ El Vila-sana despidió ayer la OK Liga Femenina con una victoria trepidante al igual que intrascendente ante el Manlleu, gracias a dos remontadas exprés en el tramo final de cada mitad (3-4). El equipo del Pla d’Urgell supo reponerse dos veces a resultados desfavorables en un duelo de alternativas que afrontaba sabiendo que acabaría la Liga cuarto, finalmente a 11 puntos del campeón, el Telecable; a seis del Fraga, segundo tras vencer ayer al Bigues i Riells (6-0); y tres por debajo del Palau, tercero y que ayer goleó al Coruña (10-0). Aunque la Liga haya finalizado, el Vila-sana afronta esta semana la oportunidad de lograr el tercer título de la temporada –tras Supercopa y Mundial de Clubes–, en la Copa de la Reina, en la que debuta el viernes ante el Voltregà.

El Manlleu, que con su derrota acabó relegado a la sexta plaza, superado por el Cerdanyola, fue quien inauguró el marcador en el tramo final del primer tiempo. Joana Comas aprovechó la falta directa por una tarjeta azul a Maria Porta y anotó el 1-0. No obstante, la reacción del Vila-sana fue inmediata, y en el minuto y medio final del primer tiempo le dio la vuelta al marcador con los goles de Luchi Agudo y Flor Felamini para irse 1-2 al descanso.

En la segunda mitad se repitió el mismo patrón que en la primera y los goles no llegaron hasta los minutos finales. Cuando quedaban nueve, el Manlleu volvió a igualar el choque con el 2-2 de Blanca Angrill y medio minuto después tuvo un penalti a su favor que la propia Angrill transformó en el 3-2.

Pero, de nuevo, la reacción de las de Lluís Rodero no se hizo esperar demasiado, ya que Dai Silva puso el 3-3 en el marcador a falta de cinco minutos y Gimena Gómez anotó el 3-4 final a 2:30 para el final.