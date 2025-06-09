Memorable Alcaraz

Carlos Alcaraz besa el trofeo de Roland Garros, el segundo de su carrera, que consiguió tras cinco horas y media de final ante Sinner. - EFE

Carlos Alcaraz revalidó ayer su título de Roland Garros, donde sumó su quinto Grand Slam tras levantar tres bolas de partido y derrotar en cinco sets (4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6) a Jannik Sinner, número 1 del mundo, en 5 horas y 29 minutos, la final más larga de la historia en París.

Nunca antes había ganado Alcaraz un partido tras perder los dos primeros sets y ayer se sobrepuso a todo, a un número 1 del mundo en plenitud, que le tuvo contra las cuerdas, pero acabó cediendo.

Desde el inicio los nervios pudieron más que la calidad y ahí Sinner se condujo mejor, con una solidez suficiente para ganar el primer set a un Alcaraz impreciso, que multiplicaba los errores (4-6). Sinner encadenó cinco juegos y se frotaba las manos con el 3-0, pero llegó la respuesta del campeón, que del 4-1 se pasó al empate a 5. No obstante, comenzaron a entrarle los primeros servicios al italiano y en el juego de desempate se apuntó el 2-0.

Alcaraz tenía ante sí un reto superlativo y por si fuera poco, dejó escapar su servicio a las primeras de cambio en el tercer acto. Pero el murciano ganó cuatro juegos consecutivos para llevar la duda a la mente de un Sinner que, aunque recuperó la ventaja, cedió en el tercer set (6-4). Alcaraz caminaba por el filo de la navaja, ante un Sinner que justo había perdido su primer set en París. El murciano aguanto durante seis juegos, pero cedió el séptimo. Sinner veía cerca la meta y con servicio de Alcaraz se colocó 0-40. Tres bolas para destronar al campeón. Y las tres las levantó el murciano para pasar del 5-3 al 6-7 e igualar la final.

Sinner se frotaba los ojos y el murciano se colocó 2-0, una renta que llevó hasta que con el 5-4 servía para el título. Pero el italiano siguió peleando, le rompió el saque a Alcaraz y el título se decidió en el‘superdesempate’. Tras 5 horas y media de tensión y épica, la raqueta de Alcaraz escupió golpes magistrales para llevarse un título memorable.

“Estoy encantado de escribir la historia del torneo junto a Sinner”

Alcaraz agradeció ayer el respaldo del público en París y aseguró que los aficionados tuvieron “un papel importante en esta victoria”. Pero, especialmente, el murciano felicitó a Sinner, por el “asombroso nivel” al que jugó. “Sé lo duro que has trabajado”, añadió. “Estoy encantado de escribir la historia de este torneo junto a ti. Eres una fuente de inspiración”, reiteró Alcaraz al italiano.

El murciano recibió numerosas felicitaciones por su título, entre ellas, la de Rafa Nadal, 14 veces ganador en París, que también felicitó a Sinner “por la batalla”.