Muere a los 55 años Joan Barril, presidente del CF Verdú

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Joan Barril, presidente y alma mater del CF Verdú-Vall del Corb, entidad de fútbol femenino, en la cual ejercía incluso de entrenador, murió ayer en la madrugada a los 55 años de edad. Joan Barril se encontró mal el sábado sobre la medianoche y, después de ser atendido en el CAP de Tàrrega, fue trasladado a Lleida.

Por el camino, sufrió tres paradas cardiorrespiratorias que ya no pudo superar. Barril fue un gran impulsor del fútbol femenino y llegó a organizar la Future Fem Champions Cup, un torneo de equipos juveniles femeninos.