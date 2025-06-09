Portugal, dirigido por el leridano Robert Martínez, campeón por penaltis

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ múnich ❘ El técnico balagariense Robert Martínez llevó ayer a Portugal a convertirse en la primera selección que conquista en dos ocasiones la Liga de Naciones, al derrotar en la tanda de penaltis a España, con un fallo en el lanzamiento de Álvaro Morata, tras el empate a dos tantos. España no pudo retener la corona lograda hace dos años, precisamente en una tanda de penaltis ante Croacia.

Los de Luis de la Fuente se adelantaron dos veces en Múnich, por medio de Martin Zubimendi y Mikel Oyarzabal, en la primera parte, pero Nuno Mendes y, ya en el minuto 61, Cristiano Ronaldo, empataron para la selección portuguesa. Sin más goles en la prórroga, la tanda de penaltis decidió en favor de los lusos y España vio frenada su racha triunfal tras ganar la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa 2024.

En su trigésimo encuentro al frente de Portugal, el leridano Robert Martínez logró su primer título con el equipo luso. Acertado en cada cambio, cuando incluyó velocidad para alterar el duelo, la tanda desde los once metros reafirmó el proyecto del técnico de Balaguer en Portugal.

Son ya treinta partidos al frente del equipo, con el que se estrenó el 23 de marzo de 2023 con un 4-0 ante Liechtenstein, la primera de las 21 victorias que ha conseguido en todo este trayecto, con cinco empates y cuatro derrotas, una sola en los últimos 12 choques.

Otro duelo esperado era el de Cristiano (40 años) y Lamine Yamal (17). El de Rocafonda se las tuvo con Nuno Mendes, que le frenó muy bien, mientras que la leyenda portuguesa está para esperar centros y rematar, como hizo en el segundo tiempo. Eso sí, cuando la tenía Lamine, bajaba a buscarlo y le robó algunos balones. Cristiano se tuvo que retirar por problemas físicos antes de la prórroga, mientras que en la segunda parte del tiempo extra De la Fuente sacrificó a Lamine en su último cambio. Entró Yeremy para trabajar con Porro para tapar el destrozo que estaban haciendo Leao y Mendes. Los cambios desvirtuaron a España y los penaltis la sentenciaron.