Esteve ya prepara el Dakar y estrenará coche en septiembre en Portugal

El piloto de Oliana Isidre Esteve aseguró tener “un proyecto muy ilusionante” y dijo que actualmente preparan “un coche nuevo, de última generación, conjuntamente con Toyota y con nuestros patrocinadores” de cara a una nueva participación en el Rally Dakar. La organización del raid más conocido y exigente del mundo hizo el domingo una presentación en Catalunya de la edición 2026 y adelantó que se disputará del 3 al 17 de enero y que tanto la salida como la meta final estarán en Yanbu, a orillas del Mar Rojo.

Esteve probará por primera vez el coche en el Rally-Raid de Portugal, en septiembre. Después disputará el Rally de Marruecos, antes de embarcarlo hacia Arabia Saudí para el Dakar. El leridano añadió que con el copiloto Txema Villalobos y con todo su equipo ya cuentan las horas para subir por primera vez al nuevo coche “para ver hasta dónde nos lleva”, a la vez que se muestra convencido que seráncompetitivos.

Esteve hizo estas declaraciones en el circuito offroad de Les Comes, en Súria, en el marco del ‘Dakar Tour’, y asistieron otros pilotos catalanes que prevén competir, como Laia Sanz. El recorrido estará compuesto por 13 etapas, además de la etapa prólogo, y sumará 8.000 kilómetros en total.