Ramona Gabriel, bronce en el Europeo de XC Maratón

La leridana Ramona Gabriel amplió su palmarés internacional con la medalla de bronce conquistada este domingo en el Campeonato de Europa de XC Maratón, disputado en el municipio italiano de Casella, cerca de Génova. La ciclista de Ponts, que ya había sido campeona y subcampeona de Europa de Ultramaratón en 2019 y 2021 al ganar la Pedals de Foc en Vielha, sumó su primera corona continental en esta disciplina en Màster 40, de la que es la vigente campeona de España de la categoría.

“Estoy muy contenta porque, aunque no descartaba nada, no sabía hasta dónde podía llegar. Lo primero que buscaba era vivir la experiencia y encontrarme bien para poder dar lo mejor de mí. Había muchas corredoras y la gran mayoría no las conocía y no sabía qué nivel podían tener; todo era un poco una incógnita. No sabía a qué posición podía aspirar, por eso haber conseguido una medalla es muy satisfactorio porque se trata de un Europeo”, afirmó.

La ciclista de Ponts lleva un mes y medio sin bajarse del podio. Después de conquistar a principios de mayo la Titan Desert Morocco, su primer título en Dúo Mixto haciendo pareja con Toni Moreno y que añade a los dos individuales que ya poseía (además de dos segundos puestos y cuatro terceros); se alzó luego con los títulos de Catalunya de la modalidad de gravel y de España de maratón, ambos en la categoría de Máster 40. Este último éxito le animó a tomar parte en el Europeo de la disciplina por primera vez en su carrera, logrando otro podio, esta vez un bronce.

Gabriel completó los 83 kilómetros y 2.900 metros de desnivel de que constaba el recorrido en 5 horas y 28 minutos, un trazado “de puro mountain bike”, asegura. “Los recorridos largos sé que se me dan bien y planté una carrera de menos a más, siendo constante y dosificando los esfuerzos para aguantar y llegar en condiciones al tramo decisivo”, explica la pontsicana, que no descarta repetir participación el año pasado, aprovechando que el Europeo se disputa en España.