HOCKEY PATINES
El Pons Lleida femenino luchará por ascender a Primera Catalana
El equipo sénior femenino del Pons Lleida puede conseguir este domingo el ascenso de categoría el año de su creación. Las jugadoras que entrena Sergi Duch se jugarán el billete a la Primera Catalana de hockey sobre patines a un partido único contra el Sant Celoni que se disputará en una pista neutral, la de Salt (10.00 horas). El equipo listado cerró la competición liguera consiguiendo 21 victorias, 5 empates y tan solo 2 derrotas, anotando un total de 176 goles.