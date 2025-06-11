SEGRE

HOCKEY PATINES

El Pons Lleida femenino luchará por ascender a Primera Catalana

El equipo sénior se ha creado esta misma temporada.

El equipo sénior se ha creado esta misma temporada.

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

El equipo sénior femenino del Pons Lleida puede conseguir este domingo el ascenso de categoría el año de su creación. Las jugadoras que entrena Sergi Duch se jugarán el billete a la Primera Catalana de hockey sobre patines a un partido único contra el Sant Celoni que se disputará en una pista neutral, la de Salt (10.00 horas). El equipo listado cerró la competición liguera consiguiendo 21 victorias, 5 empates y tan solo 2 derrotas, anotando un total de 176 goles.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking