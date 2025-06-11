La trail Val d’Aran by UTMB crece con una carrera popular

La Val d’Aran by UTMB sigue creciendo para mantenerse como la prueba de trail running más multitudinaria de España y una de las punteras del continente. Para su quinta edición, prevista del 2 al 6 de julio próximos, la organización ha ampliado el programa de pruebas con una nueva distancia, la 10K, más popular y abierta a todos los públicos.

La carrera, que será la que abrirá la competición el miércoles, nace por aclamación popular, ya que fueron muchos los aficionados que pedían una distancia más asequible con la que tomar contacto con las carreras de montaña, independientemente del nivel y de la experiencia que se tenga. Con salida y llegada a Vielha, este recorrido de unos 8 kilómetros, con 600 metros de desnivel positivo, transcurrirá por senderos y caminos.

El resto del programa de competición se mantiene como los últimos años, con cinco distancias por el entorno de la Val d’Aran y con una participación que volverá a rondar los 6.000 inscritos, récord absoluto del evento. De hecho, la prueba aranesa abrió inscripciones el 18 de septiembre y en 48 horas completó los dorsales de la EXP (Expèriencia d’Aran), de 32 kilómetros y 2.100 metros de desnivel, y en seis la PDA (Peades d’Aigua), de 55 kilómetros y 3.300 metros de desnivel. Las otras tres distancias, la SKY Baqueira Beret, de 15 km, y las dos pruebas más largas, la CDH (Camins d’Hèr), de 110 km y 6.400 metros de desnivel, y la VDA (Torn dera Val d’Aran), de 163 km y 10.000 metros, tienen también colgado el cartel del Sold out desde hace meses.

Un año más, la participación extranjera continúa creciendo. En esta quinta edición el 59 por ciento de los inscritos –el año pasado fue el 55%– son extranjeros (41% europeos y 12% del resto del mundo), mientras que el 41% restante son españoles. Estarán representadas 83 nacionalidades. Por países, España sigue siendo el líder del ranking con casi de 3.000 corredores (2.917), seguido de Francia, que ya supera los 2.000, y Portugal, con más de 300, mientras que en el cuarto lugar se mantiene China, con más de 200 atletas en liza. También hay participación de Gran Bretaña, Italia, Alemania, Suecia, Bélgica, Polonia, Países Bajos, Argentina, Japón y Estados Unidos, entre otros.

Un año más, y ya van cinco, la Val d’Aran by UTMB seguirá siendo la final europea que dará acceso a las UTMB World Series Majors que se disputarán en la localidad francesa de Chamonix. Esta consideración hace que la prueba continúe teniendo mucha aceptación fuera de España, con una inscripción extranjera al alza.