Renuevan 3.700 abonados del Hiopos Lleida

El Hiopos Lleida cerró ayer el plazo de renovación de abonos de la pasada temporada consiguiendo casi el pleno de abonados. De los 4.000 que hubo en la campaña del estreno en la Liga ACB, un total de 3.700 han acabado renovando su carnet, una cifra que el presidente Albert Aliaga calificó de “gran éxito”. Solo en la jornada de ayer hubo más de medio millar de renovaciones. “La valoración que hacemos es muy buena porque la gente nos está dando la confianza. Sin haber anunciado aún nada a nivel de plantilla, que la mayoría de abonados hayan renovado su carnet quiere decir que confían en nosotros y en el proyecto, y esto también implica que tenemos una responsabilidad de que lo tenemos que hacer bien”, apuntó.

El máximo mandatario del club también vaticinó que habrá movimientos de nuevos abonados. “Hay bastante gente que ya ha mostrado su interés por hacerse abonado, tanto de particulares como de empresas. Tenemos constancia a través de correos electrónicos, llamadas y de gente que ha venido al club preguntando cuándo pueden venir y darse de alta. No sabemos si podremos alcanzar los 4.500 abonados que nos hemos propuesto para la temporada que viene, pero que habrá mucho movimiento, seguro”, afirmó Aliaga, que añadió: “Tanto a nivel deportivo como social y empresarial la verdad es que estamos súper satisfechos de la respuesta que ha habido. De aquí viene nuestra ambición de querer subir el presupuesto para dar un paso más y ser más competitivos”.

Cerrado el periodo de renovaciones, el Hiopos abrirá mañana el plazo para que los abonados que hayan renovado su carnet puedan cambiar de ubicación si lo desean hasta el 16 de junio. La campaña para nuevas altas no comenzará hasta el 25 del mismo mes y se ofertarán las 300 plazas que han quedado vacantes más las 500 extras que el club ha añadido para la temporada que viene. El carnet 2025-2026 solo incluye 15 partidos, ya que los otros dos serán Día del Club, aunque, según precisó la entidad, serán a precios reducidos para los abonados. En cuanto al precio de estos nuevos abonos, serán entre un 5 y 6 por ciento más caros que los de la pasada campaña.

El Força Lleida organiza su campus de verano

Un año más, el Força Lleida pondrá en marcha durante las vacaciones el Campus d’Estiu, que se celebrará del 23 de junio al 1 de agosto, destinado a niños y niñas nacidos entre 2012 y 2021, que se dividirán en seis turnos. Los entrenamientos de baloncesto tendrán lugar en el Barris Nord y las actividades complementarias en el parque de La Mitjana y las piscinas de Pardinyes. Los interesados pueden hacer su inscripción en las oficinas del club. Durante las jornadas se harán también competiciones de 3x3.

El Valencia se lleva el primer asalto (83-65)

El Valencia Basket asestó anoche el primer golpe en las semifinales de los Play offs por el título de la Liga Endesa 2024-25 frente a La Laguna Tenerife (83-65), un partido en el que, guiado por el liderazgo de Jean Montero y de Jaime Pradilla, ofreció una marcha más que su rival. El Real Madrid y el Unicaja de Málaga abrirán hoy (21.15 horas) en el Movistar Arena su semifinal.