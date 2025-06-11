Seis futbolistas involucrados en una estafa de criptomonedas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción número cinco de Barcelona ha incoado una investigación ante una querella por una presunta estafa con criptomonedas y tokens no fungibles (NFT) que se dirige contra un total de 17 personas, entre las que figuran como querellados diferentes futbolistas vinculados al Sevilla FC, como Alejandro ‘Papu’ Gómez, Ivan Rakitic, Lucas Ocampos, Nico Pareja, Alberto Moreno y Javier Saviola.

Ricardo Oliva León, del despacho de abogados Algoritmo Legal, confirmó a Europa Press, como publicó El Periódico, que los hechos se remontan a 2021 y que la querella que ha dado lugar a las actuaciones, de 343 páginas, deriva de las acciones judiciales de dos empresarios de Alicante que habrían sufrido una supuesta estafa de aproximadamente un millón de euros a cuenta del asunto, por el cual dicho bufete representa ya a 12 afectados.

La querella, como expuso el letrado, identifica como presuntos cerebros de la trama a Manuel Ángel T.P. y su hijo Marc T.G.; a Manuel M.P., a David R. y la empresa de todos ellos, Shirtum Europa S.L.U.; así como a “Papu” Gómez y su esposa; exponiendo que los primeros emprendieron la creación de una aplicación digital destinada a ofrecer la compraventa de tokens no fungibles relacionados con actuaciones de jugadores de fútbol, para lo cual habrían buscado apoyo económico en “jugadores conocidos”.

La querella expondría que los jugadores habrían participado en los hechos promocionando el negocio supuestamente fraudulento, considerando en suma que en los hechos concurrirían hasta once supuestos delitos; porque los inversores no habrían recibido nada de lo comprometido y la empresa Shirtum Europa habría sido finalmente vaciada.