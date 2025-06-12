El Lleida reconocerá a la Federación Española de Fútbol una deuda de 265.000 euros

El Lleida CF ha recibido a través de la Comisión Mixta de la Real Federación Española de Fútbol las reclamaciones salariales de los jugadores que han formado parte de la plantilla durante la temporada 2024/2025. Según el comunicado emitido ayer por el club, actualmente están preparando toda la documentación y alegaciones relacionadas con estas reclamaciones, que presentarán mañana viernes, reconociendo una deuda que asciende a 265.000 euros.

Paralelamente, la entidad azul continúa trabajando intensamente hasta el 30 de junio para dar continuidad al proyecto con la intención de garantizar su subsistencia y evitar la desaparición del club. Una situación crítica que se complica aún más con la controversia surgida en el ámbito municipal.

Y es que el grupo de ERC en la Paeria manifestó ayer su rechazo a la decisión del gobierno municipal del PSC, acordada por decreto el pasado lunes 9 de junio, de solicitar la ejecución provisional de la sentencia 80/2025 del Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida. Esta acción supondría expulsar al Lleida CF del Camp d’Esports, “a pesar de que el club todavía no ha desaparecido ni está en liquidación”.

Los republicanos señalan que si finalmente el club entra en liquidación a partir del 30 de junio, el uso del estadio retornará al ayuntamiento sin necesidad de medidas adicionales ni de solicitar al Juzgado la ejecución provisional de la sentencia. Sin embargo, si el club logra evitar su desaparición, esta ejecución provisional lo dejaría sin terreno de juego. ERC criticó que “el mandato de Larrosa ha estado caracterizado por una absoluta falta de apoyo institucional al club, incluso en los momentos más críticos”. Si finalmente el Lleida CF no puede evitar su desaparición, ERC también manifestó su apoyo al proyecto de fútbol popular y considera que, si este nuevo club así lo solicita, la Paeria debería facilitarle la cesión del Camp d’Esports.

Por su parte, el concejal de Deportes Jackson Quiñónez dijo en UA1 que “si un club dice a los jugadores que pasen a por la liquidación doy por hecho... (su desaparición). Es la información que me da la jurisprudencia porque lo hemos preguntado a la Federación Española”, afirmó.