Carrasco logra el billete al Mundial en 400 estilos

La joven nadadora leridana Emma Carrasco, de tan solo 19 años, selló ayer su clasificación para los Campeonatos del Mundo de Singapur del mes de julio tras lograr la medalla de plata en la final de los 400 estilos del Campeonato de España, que se celebra en Palma.

La nadadora del CN Sant Andreu, olímpica en París, partía como favorita tras haber marcado este año un registro de 4:40.93 y haber dominado las series con una marca de 4:47.00. Sin embargo, en una emocionante final fue superada en los últimos metros por Alba Vázquez, que se impuso con un tiempo de 4:41.02. Emma firmó un 4:42.47, por debajo de la mínima exigida (4:43.06) para menores de 20 años.

Con esta marca, Carrasco acompañará a la onubense Alba Vázquez en lo que supondrá su segunda cita mundialista –tras participar en Fukuoka 2023–, en una prueba que también evidenció el relevo generacional en la natación femenina. La veterana Mireia Belmonte, bronce olímpico en Río 2016, solo pudo ser sexta, mientras que Laura Cabanes (Real Canoe) completó el podio en tercera plaza.

Carrasco, que el miércoles fue séptima en 100 mariposa, fue la única leridana que se llevó ayer una medalla, porque el nadador de Pallerols Ferran Julià se quedó a las puertas de sumar un metal en los 200 libre. Julià (CN Sabadell) quedó cuarto 1:49.40, a escasas dieciséis centésimas del tercer puesto, que consiguió el aragonés Luis Domínguez (1:49.40). Miguel Pérez-Godoy se proclamó campeón de España de la prueba (1:47.67), por delante de Ian Florencio, que fue plata (1:48.59).

Carrasco y Julià fueron los únicos leridanos en alcanzar ayer la final, ya que, por segundo día consecutivo, Paula Juste (CN Terrassa) se quedó a las puertas de la lucha por las medallas. Tras quedar novena en 100 mariposa, ayer fue décima en 200 libre y participó en la Final B, donde, al igual que el jueves, se volvió a imponer.

Además, ayer también participaron los nadadores del INEF Lleida Jordi Carrasco, Bernat Marsol y Eudald Tosquella, mientras que Aleix Teixidó competirá mañana. El mejor resultado fue el decimosexto puesto de Carrasco en 400 estilos, lo que le permitió disputar la Final B, donde fue quinto. Otra leridana en liza fue Noa Priego (CN Tàrrega), que fue decimoctava en los 100 braza.

Por otra parte, Nil Cadevall (CN Sant Andreu) batió ayer el récord de España en los 100 braza. Tras firmar un doble récord estatal en los 50 metros braza el miércoles, no tardó en aprovechar la ausencia forzosa de Carles Coll para arrebatarle el récord de España del hectómetro braza (1:00.39) y dejarlo en 1:00.31, aunque su marca no fue suficiente para asegurarse el billete al Mundial.