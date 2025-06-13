James Batemon anuncia "otro baile" con el Hiopos Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El estadounidense Jame Batemon ha publicado un esta madrugada un mensaje en su cuenta de Instagram en el que anuncia "otro baile" con los seguidores del Hiopos Lleida en la ACB, lo que significaria la certificación de una de las renovaciones más deseadas entre los aficionados leridanos.

No obstante, fuentes del club consultadas por SEGRE no dan por confirmada aún la renovación de Batemon al no estar oficialmente cerrado el nuevo contrato. SEGRE ya publicó el pasado 10 de junio que el base escolta estaba cada vez más cerca de seguir en el Força Lleida.

La llegada de Batemon al Barris Nord en los últimos meses de la temporada fue determinante en un cambio de rumbo que permitió a los de Gerard Encuentra conseguir la permanencia en la ACB.