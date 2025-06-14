Del Alpicat al Mundial

En poco más de ocho años, el tarraconense Gerard Garriga (El Morell, 1993) ha pasado de jugar en los campos leridanos de Primera y Segunda Catalana a medirse cara a cara con uno de los mejores equipos del mundo, el Bayern de Múnich, equipo al que se medirá mañana (18.00) en la jornada inaugural del Mundial de Clubes, como jugador del Auckland City neozelandés.

Garriga llegó a Lleida en 2012 para estudiar INEF y se incorporó al Alpicat, donde militó e incluso coordinó el fútbol base, hasta 2017. Entonces, quiso cambiar de vida y puso rumbo a Nueva Zelanda, donde ni mucho menos tenía la intención de focalizarse en su carrera futbolística. Según ha contado en distintas entrevistas, se fue a Nueva Zelanda para “aprender inglés y vivir la experiencia durante seis meses y después regresar”.

Pero nada más lejos de la realidad, porque una experiencia que iba a ser de menos de un año se ha acabado alargando hasta los ocho y le ha permitido reconectarse con el fútbol y de una forma muy distinta a la que se podía imaginar cuando llegó.

Pasados unos meses, Garriga empezó a buscar equipo y le costó que le dieran una primera oportunidad. Tras varias pruebas, el primer club que le incorporó fue el Western Springs y, tras pasar también por el Waitakere United, llegó al Aukland City en 2022, el gran dominador del fútbol neozelandés y de Oceanía en general. Desde entonces, Garriga se ha proclamado cuatro veces campeón de Oceanía, lo que le ha valido un billete para el Mundial de Clubes, donde se medirán a Bayern, Benfica y Boca Juniors.

El Mundial arranca esta próxima madrugada con el debut de Messi

El primer Mundial de Clubes de la FIFA arranca esta próxima madrugada, con el partido entre el Al Ahly egipcio y el Inter de Miami de Leo Messi, que ejerce como anfitrión del torneo que se celebra en Estados Unidos. Muchos de los 32 clubes participantes han reforzado sus plantillas con fichajes como son los casos de Real Madrid, Manchester City o Bayern Múnich, para intentar proclamarse los primeros campeones de un trofeo que no genera expectación en Estados Unidos, ya que FIFA está rebajando los precios de las entradas ante la baja demanda.