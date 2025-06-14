Ya están en ‘semis’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana logró ayer una sufrida clasificación para las semifinales de la Copa de la Reina, tras batir por 2-1 al Voltregà, que puso en serias complicaciones a un Vila-sana poco clarividente en ataque y estuvo cerca de forzar la prórroga. De hecho, el equipo de Osona se fue por delante en el marcador al descanso, pero Luchi Agudo, con gol y asistencia, lideró la remontada de las del Pla d’Urgell hacia las semifinales, en las que hoy se medirán al Palau (16.00). Antes (13.00), Fraga y Cerdanyola se jugarán la otra plaza para la final.

El equipo de Lluís Rodero empezó inquietando en la portería de Queralt Sala, con una primera ocasión de Victòria Porta y otra de Dana Antón en los primeros tres minutos de un partido que arrancó abierto y con alternativas. Por ello, en un ataque rápido del Voltregà, Anna Bosch tuvo la primera gran oportunidad de las de Osona, pero entre Sandra Coelho y el palo evitaron el 0-1. Pese a saberse inferior como equipo, el Voltregà asumía riesgos con la bola en campo propio, algo que el Vila-sana aprovechó para forzar pérdidas y acercarse a la meta rival, pero sin éxito en la definición.

Quien más lo intentó en el primer tiempo para las leridanas fue Victòria Porta, que después de su intento inicial generó otra acción individual en el minuto 9 en la que se topó con la portera rival, dos minutos antes de quedarse cerca de rematar en el segundo palo un tiro lejano de Flor Felemini.

Con el paso de los minutos, el ritmo de partido fue bajando a la vez que lo hacían los riesgos que tomaba el Voltregà. No obstante, un pase largo desde el campo propio dejó sola ante la portería a Gimena Gómez, que fue trabada por detrás en el área y forzó un penalti en el 17. Victòria Porta asumió la responsabilidad, pero su lanzamiento se estrelló en la cruceta, en lo que supuso la última ocasión clara en el primer tiempo de un Vila-sana que se fue al descanso perdiendo.

Fue así porque, cuando el conjunto de Lluís Rodero tenía encerrado a su rival, Flor Felamini perdió la posesión y el Voltregà armó un contragolpe en el que Anna Bosch se plantó sola en el área rival y batió a Sandra Coelho a placer (0-1) a un minuto del final, aún con tiempo para estar a punto de anotar el 0-2 en otra acción individual.

La reacción del Vila-sana tras el descanso fue instantánea, porque Luchi Agudo empató tras un minuto y medio de juego, aprovechando una bola muerta en el área (1-1). Como en el arranque del primer tiempo, en el inicio de la segunda mitad el equipo del Pla d’Urgell robó muchas veces la bola en campo rival con el Voltregà abierto, pero tuvo muchas dificultades para definir los ataques con peligro.

Las leridanas dominaban la bola y querían atacar con ritmo, lo que dejaba algunos espacios a sus espaldas que el Voltregà pudo aprovechar en un par de contragolpes llegando al ecuador de la parte.

No obstante, a partir de entonces Luchi Agudo tomó las riendas del ataque leridano y, tras una gran conducción por la izquierda le entregó la bola en bandeja a Dai Silva para establecer el 2-1 a falta de 11 minutos. Con el Vila-sana por primera vez por delante en el marcador, el Voltregà apuró sus opciones y puso a prueba a la defensa leridana en los cinco minutos posteriores al gol, con tiros lejanos y envíos infructuosos al segundo palo. El conjunto del Pla d’Urgell no supo frenar el ritmo del partido para mantener el triunfo y, pese a que tuvo ocasiones claras para sentenciar –especialmente en un tiro al palo de Dana Antón y un mano a mano de Gimena–, también pudo verse abocado a una prórroga, porque el Voltregà se plantó dos veces sin oposición ante Sandra Coelho en los últimos instantes. La primera fue una carrera al espacio de Vilamala que Gimena salvó con un toque providencial apareciendo por detrás y la segunda, una clarísima ocasión de Alèxia Bosch tras un resbalón de Luchi Agudo que Sandra Coelho salvó en el último minuto para sellar el pase del Vila-sana.