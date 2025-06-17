El Hiopos Lleida estudia su entrada en la nueva Liga sub-22 de la ACB

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y la Federación Española de Baloncesto (FEB), con el aval del Consejo Superior de Deportes (CSD), han creado para la próxima temporada una Liga Sub-22 en un claro intento de combatir la fuga de talento hacia las universidades estadounidenses, que están ofreciendo contratos muy superiores económicamente a los que tienen aquí en España. La nueva competición será una realidad mañana, cuando será presentada oficialmente en la sede del CSD.

Todavía se desconocen los detalles de esta nueva competición. De hecho, no está claro que todos los equipos que forman parte actualmente de la ACB, entre ellos el Hiopos Lleida, participen en ella. Como todas las competiciones auspiciadas por la FEB, habrá un cupo de jugadores seleccionables, un mínimo de seis. Además, la intención es que la gran mayoría de partidos se disputen en viernes por la tarde-noche o el sábado por la mañana, nunca en domingo, lo que podría suponer un problema para los jugadores que están estudiando. Otra de las intenciones de los impulsores es que los clubes que participen recibirán un bonus económico en torno a los 200.000 euros para paliar los gastos de desplazamiento de una Liga que, según apuntan, podría tener dos grupos.

El Hiopos Lleida, que recibió toda la documentación ayer mismo, está en fase de estudio para dar una respuesta esta misma semana. “Lo estamos valorando porque hemos recibido la documentación hace poco, pero el tema es saber los costes que tendrá, cómo la quieren organizar y qué equipos se apuntarán”, señaló ayer el presidente Albert Aliaga, que dejó claro que la vinculación que tiene con el CB Mollerussa se podría mantener. “Es independiente, aunque hay que estudiarlo. Nuestra voluntad es seguir con la vinculación”, aseguró.

En el plano deportivo, el club está redactando el contrato de renovación de James Batemon, después del acuerdo al que han llegado ambas partes y que el propio jugador estadounidense se encargó de anunciar el pasado viernes en sus redes sociales. En cuanto a Oriol Paulí, Rafa Villar y Pierre Oriola, la entidad continúa esperando una respuesta.