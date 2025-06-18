El capitán del Mollerussa Jordi Pedrós deja el club tras 12 temporadas

Pedrós despeja un balón aéreo en un partido de esta temporada. - SANTI IGLESIAS

El Mollerussa y Jordi Pedrós separan sus caminos después de 12 temporadas, a raíz de que el club del Pla d'Urgell anunciara ayer que su capitán en sus últimas campañas no formará parte de la plantilla 2025-26.

El lateral derecho, de 32 años, cerró la última temporada con 27 partidos jugados, 23 de ellos como titular, pese a verse lastrado por tres lesiones durante la competición, demostrando ser una pieza importante en los esquemas del equipo que empezó a defender en Segunda Catalana en 2011.

Exceptuando dos pasos por Andorra y Balaguer entre 2016 y 2018, el futbolista de Mollerussa jugó en el equipo de su localidad desde 2011 hasta la actualidad, desde Segunda Catalana hasta las últimas dos temporadas en Tercera RFEF.

Su marcha se une a la de otro de los capitanes y grandes emblemas del equipo hasta la fecha, Xavi Puiggròs ‘Putxi’, que también dejó el club tras ocho años en él junto a Albert Delgado, otro de los futbolistas con una dilatada trayectoria en el club del Pla d’Urgell.

El Mollerussa, con Kiku Parcerisas como técnico, ha renovado a 11 piezas: Albert Batalla, Dani Echeverria, Joel Porté, Lamin Juwara, Guillem Porta, Jordi Puig, Mehdi Motassim, Omar El Amrani, Franc Carbonell, Jofre Graells y Miquel Graells.

Además, ya ha confirmado cuatro incorporaciones, por lo que ya tiene a 15 futbolistas para arrancar la temporada. Toni Vicente y Unai Jodar refuerzan al equipo desde el Atlètic Lleida, el jugador de Tàrrega Marc Tasies debutará como sénior tras acabar su etapa juvenil en el Gimnàstic de Manresa y el delantero Dani Ribelles llega procedente del Tona.