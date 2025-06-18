El Madrid se estrena con Xabi Alonso

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Real Madrid debuta hoy (21.00) en el Grupo H del Mundial de Clubes ante el Al Hilal, un partido que servirá para tomar una primera muestra del conjunto blanco bajo la batuta de Xabi Alonso, sin apenas tiempo para entrenar, pero con la exigencia de arrancar con buen pie el torneo, frente a un equipo saudí que también estrena técnico, Simone Inzaghi, y que es el único gran peligro en la primera fase, en la que el conjunto blanco también se medirá a Pachuca y Salzburg.

Con la duda de Mbappé, que ayer no se entrenó por fiebre, pero con los recién incorporados Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold para reforzar la debilitada zaga madridista, el equipo blanco se medirá a un Al-Hilal con muchos jugadores con experiencia europea en sus filas, como el serbio nacido en Lleida Sergej Milinkovic-Savic y que está dirigido en los despachos por el también leridano Esteve Calzada, CEO del club desde finales de 2023.

En los partidos disputados ayer, el Borussia Dortmund concedió un empate (0-0) ante el Fluminense brasileño para abrir la acción en el grupo F, que de madrugada debía completar su primera jornada con el duelo entre el Mamelodi Sundowns sudafricano y el Ulsan HD surcoreano.

En el grupo D, el Flamengo se estrenó en la competición con un sólido triunfo ante el Tunis africano (2-0) que le sirve para igualar al Chelsea con 3 puntos.

Además, también debutaron los dos equipos argentinos en liza, Boca Juniors y River Plate. El primero dejó escapar el triunfo ante el Benfica (2-2) tras adelantarse por 2-0 en un choque, correspondiente al grupo C, que ambos equipos acabaron con 10 futbolistas. River Plate ganó ante el Urawa Red japonés (3-1) en el estreno del grupo E, que tenía previsto a las 3.00 el Monterrey-Inter.