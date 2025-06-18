Ofrecen el Mundial a Oliana

El Moto Club Segre, que recuperó el Mundial este año, ha invertido unos 8.000 € en reparar los caminos por los que transcurrió la prueba.

La Federación Internacional de Motociclismo y la empresa portuguesa Prime Stadium, promotora del Campeonato del Mundo de enduro, han ofrecido al Moto Club Segre la posibilidad de organizar una prueba del calendario mundialista durante los tres próximos años (2026, 2027 y 2028), a tenor del gran éxito, tanto organizativo como deportivo, que tuvo la edición disputada en Oliana este pasado mes de mayo.

De momento el club está estudiando la propuesta, sobre todo la parte económica, ya que la prueba celebrada este año tuvo un presupuesto de unos 200.000 euros. “Lo vemos bien y factible, pero antes hay que hablar con todas las instituciones para saber si contaremos con su apoyo o no, ya que organizar la prueba cuesta mucho dinero y nos tenemos que asegurar de que recibiremos las subvenciones pactadas”, afirmó Eric Augé, uno de los responsables de la sección de Oliana del Moto Club Segre.

Augé se mostró muy contento de las alabanzas que recibió la organización de la pasada prueba. “Estuvieron muy satisfechos, prueba de ello es que quieren que formemos parte del calendario durante los tres próximos años. Según ellos fue una de las mejores carreras de los últimos años, por no decir la mejor. Sobre todo destacaron las especiales, en concreto el Enduro Test, que hacía 25 años que no tenían un tramo cronometrado de este nivel”, apuntó Augé. Para aceptar la propuesta, el club leridano necesita cubrir la mitad del presupuesto con aportaciones de instituciones, mientras que el resto se cubriría con patrocinadores.

El Mundial del pasado mes de mayo fue el cuarto que ha organizado el Moto Club Segre en toda su historia. El primero fue en 1991, también en Oliana, mientras que los dos siguientes fueron en 1999 y 2011, con Ponts como centro neurálgico. La última vez que Lleida había acogido un Mundial fue en 2014 en Solsona.

Por otra parte, el Moto Club Segre completó hace unos días los trabajos de reparación de los caminos y senderos que quedaron maltrechos por el paso de las motos durante las dos jornadas que duró el Campeonato del Mundo, lo que ha supuesto una inversión global de unos 8.000 euros.