El Mollerussa ata a dos fichajes de Segunda RFEF y el regreso de Rocky

El Mollerussa sigue perfilando la plantilla con la que competirá la próxima temporada en Tercera RFEF y que ya cuenta con 18 futbolistas, después de que el club del Pla d'Urgell anunciara ayer tres fichajes: Andreu Lladonosa, Marc Scuri y Rockson Okyere 'Rocky', que vuelve al club. El meta de Alguaire Andreu Lladonosa, nacido en 2004, llega tras militar la pasada campaña en el Lleida CF, con el que jugó tan solo en la Copa Catalunya. Otro de los refuerzos también llega al club del Pla d’Urgell desde un equipo que la pasada temporada disputó la Segunda RFEF. Se trata del extremo de Sabadell Marc Scuri, que abandona la disciplina del Mallorca tras jugar la pasada temporada en su filial.

Por su parte, el defensa Rockson Okyere ‘Rocky’, que puede actuar como central o lateral zurdo, disputará su cuarta temporada en las filas del Mollerussa, al que regresa tras una sola temporada marcada por las lesiones en el Atlètic Lleida, del que también han llegado Toni Vicente y Unai Jodar. Hasta el momento, el equipo del Pla d’Urgell ha anunciado 11 renovaciones y siete fichajes.

Por otra parte, el club celebró su asamblea de socios en la que se presentó un presupuesto de 300.000 euros para el primer equipo y el juvenil, mientras que la Fundació, donde estará el resto de la base, tendrá uno de 200.000 euros. Además se ha enjugado la deuda que tenía el club de más de 100.000 euros. A partir del 30 de junio el club iniciará el proceso para convertirse en SAD. La entidad que preside Andreu Subies ha incorporado a tres nuevos directivos. Omar Piñol y Diego Sánchez serán vicepresidentes, y Miquel Jovena será el tesorero. Han dimitido Ramon Carulla y David Linde.