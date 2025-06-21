De Seròs al Mundial

Los hermanos Ona y Roc Oto, de 6 y 8 años, respectivamente, y naturales de Seròs, tomarán parte el 9 de agosto en el Mundial de Pump Track que se disputará en la localidad sueca de Angëlhom. Los dos leridanos lograron el billete mundialista después de entrar entre los cuatro mejores de sus categorías en la prueba clasificatoria para el UCI Mundial celebrada hace unas semanas en la localidad riojana de Arrúbal. Ona, que solo hace un año que compite, dado que por edad no podía federarse hasta cumplir los 5 años, logró la victoria en la categoría prebenjamín, mientras que Roc, federado desde 2022, fue segundo en benjamines.

Ambos, que forman parte de la Escola de Ciclisme Juneda-Garrigues, reconocen estar “muy ilusionados” con su primera experiencia internacional, que la afrontan con un claro objetivo: “disfrutar y pasarlo bien”, aseguran, aunque no descartan poder luchar por el podio. “Nos gustaría, pero participar ya es importante”, asegura Roc.

Los dos ya están despuntando tanto a nivel autonómico como estatal. Ona consiguió el año pasado el triplete después de ganar la Copa de España, el Campeonato de Catalunya y la Copa Aragón, que también disputan al pertenecer al Club Deportivo Biofrutal Sport de Monzón, localidad en la que entrenan cada lunes. Actualmente la joven promesa lidera los tres campeonatos en la categoría prebenjamín. Roc, por su parte, fue en 2024 octavo en los dos certámenes autonómicos y décimo en el Estatal, en el que actualmente es tercero a solo dos puntos del segundo cuando restan solo dos pruebas, una de ellas a disputar en Fraga, que será, además, la final del Campeonato de España.

La participación de Roc y Ona Oto en el Mundial supondrá un coste para la familia de cerca de 4.000 euros, ya que deben viajar un par de días antes de la competición para entrenar en el circuito. Además, esta modalidad también supone una importante inversión, en torno a los 1.500 euros para adquirir la bicicleta, el casco y las protecciones, sin olvidar el coste de los viajes.

Lleida compta amb un total de divuit circuits de pump track

El Pump Track es una modalidad ciclista muy técnica que tiene su origen en el centro de Europa y que consiste en completar un circuito ondulado, lleno de saltos y curvas, tanto a derechas como a izquierdas. La peculiaridad es que no se puede pedalear y los ciclistas deben darse impulso con la propia inercia de los peraltes y saltos. En la provincia de Lleida existen un total de dieciocho circuitos de Pump Truck, concretamente en Aitona, Alguaire, Alpicat, Anglesola, Barruera, Bellver de Cerdanya, Cervera, Golmés, Guissona, La Granadella, La Pobla de Segur, Les Borges Blanques, Miralcamp, Naut Aran, Roselló, Sant Ramon, Tremp y Vilanova de la Barca.