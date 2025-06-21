Joan Garcia: “El proyecto del Barça es ilusionante”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El portero Joan Garcia, que ayer firmó su contrato con el FC Barcelona hasta 2031 en un acto privado en las oficinas de su nuevo club, aseguró que tiene “muchas ganas” de empezar a jugar en el equipo azulgrana, que calificó de proyecto “muy ilusionante”.

“Cuando hay un equipo tan joven y con jugadores tan buenos...es un proyecto muy ilusionante. Además, tengo la suerte de conocer a algunos de los jugadores del equipo. Estoy con muchas ganas de empezar y de estar con ellos”, afirmó el exjugador del Espanyol en declaraciones a los medios de la entidad azulgrana.

El portero ha llegado a las oficinas del club azulgrana unos minutos antes de las 13:00 horas para formalizar el compromiso con su nuevo equipo, hasta 2031, después de que el Barça abonara su cláusula de rescisión, de 25 millones más el IPC para liberarle del Espanyol. “Estoy muy contento, tenía muchas ganas de que llegase este día y por fin ha llegado”, confesó el guardameta de Sallent, quien ha señalado que ha fichado por el club azulgrana para “seguir creciendo como portero y conseguir cosas muy bonitas”.