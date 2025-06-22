La fiesta del fútbol leridano

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El fútbol leridano cerró la temporada con la ya tradicional Nit dels Campions 2025, en la que la delegación en Lleida de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) premió a todos los campeones de las diferentes competiciones sénior y de base. Así, un total de 72 equipos de fútbol y de fútbol sala recibieron el premio a su exitosa temporada, en un acto que tuvo como escenario el pabellón de Tàrrega y al que asistieron cerca de 2.000 personas. La alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan y el vicepresidente de la FCF y delegado de este organismo en Lleida, Josep Maria Espasa, presidieron la gala.

Durante la Nit dels Campions uno de los momentos más emotivos llegó con la entrega de los Premis Especials, que la FCF concede en reconocimiento a la trayectoria o la tarea de personas vinculadas al fútol y al fútbol sala. La primera distinción fue para Manel Atero, en reconocimiento a su trayectoria y vinculación con el Club Esportiu Ivars, donde comenzó como vocal en 2015 y desde el 2017 es el presidente de la entidad y ha hecho un gran esfuerzo para que el fútbol no se perdiera en Ivars.

El segundo reconocimiento fue para Luis Rey Budiño, de 83 años, por sus más de 40 años al servicio de la UE Tàrrega. Desde 1985, Rey colabora con el fútbol base del club de la capital del Urgell, mostrando un compromiso que la Federación le reconoce con este premio.

También asistieron la concejal de Deportes del ayuntamiento de Tàrrega, Laura Tejero, así como diferentes directivos de la FCF.