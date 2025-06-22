Oro para el CN Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El equipo benjamín del CN Lleida conquistó la medalla de oro en la rutina combinada de nivel III del Campeonato de Catalunya de natación artística que se disputó ayer en las instalaciones del club leridano. El combo local logró una puntuación de 115,3958, superando en el podio a CN Granollers y CN Barcelona, por este orden, y estuvo formado por Ona Borràs, Gina González, Paula Grau, Aina Llevot, Valeria Pirla, Carla Ramírez, Olívia Roger y Elizabeth Vilaplana. La entrenadora del equipo es Andrea Rubio, que además es la coordinadora. Cerca de 300 nadadoras de 9 clubes se dieron cita en esta tercera jornada del Campeonato de Catalunya benjamín y segunda jornada en Escoles.

En la categoría benjamín nivel I, el equipo vencedor fue el CN Sabadell, seguido del CN Les Franqueses y del CN Granollers. Por lo que respecta a nivel II, el triunfo correspondió al CN Barcelona, seguido del CN Kallípolis y del CN Sabadell.

En cuanto a la competición de Escoles, en la categoría alevín se impuso el CE Europa Sports Centre 2, seguido del CN Sincronizada Torredembarra y del CN Berga. En Escoles infantil, venció el CN Poble Nou, seguido del CN Poble Nou 2 y del CN Sincronizada Torredembarra 2. Finalmente, en la categoría júnior la medalla de oro fue para el CN Berga, seguido del CN Poble Nou y del CN Berga-El Tossalet 2.

El CN Lleida es el único club leridano que practica desde 2012 esta especialidad, antes llamada sincronizada y que popularizaron Gemma Mengual y Ona Carbonell, y en estos trece años ya han conseguido medallas a nivel catalán.