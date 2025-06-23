Marc, imbatible

Marc Márquez, por delante de su hermano Àlex, en un momento de la carrera de ayer en la que ambos quedaron primero y segundo, respectivamente. - EFE

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25)logró ayer su quinto triunfo de la temporada, al ganar el Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello, que le hace aún más líder del Mundial de la categoría. Este triunfo es el 93 de su carrera, la misma cifra que luce en su dorsal y, curiosamente, se impuso en el mismo escenario donde logró la primera victoria hace 15 años. Marc deja Italia tras un fin de semana perfecto, 'pole', victoria el sábado en la carrera sprint y una vicroria ayer que le permite disponer ahora de 40 puntos de ventaja sobre su hermano Àlex Márquez, que ayer fue segundo y 110 sobre su compañero de equipo 'Pecco' Bagnaia, que ayer se quedó fuera del podio, al ser cuarto.

Marc Márquez supo esperar el momento propicio, tras una encarnizada lucha con su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y su compañero de equipo, el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) en las vueltas iniciales, para consolidar su quinto triunfo de la temporada.

Al contrario de lo que sucedió en otras ocasiones, Bagnaia no pudo defender la tercera posición del podio de los ataques de su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), que, a dos vueltas del final, superó al dos veces campeón del mundo.

Esta vez no falló Marc Márquez en la salida, que supo buscar el sitio bueno en la entrada a la curva de San Donato, pero no pudo evitar que un ansioso ‘Pecco’ Bagnaia le superase poco después, sabedor el italiano de que dejar a su compañero de equipo por delante era casi una condena a muerte en la pelea por la victoria en casa.

Pero la alegría de ‘Pecco’ Bagnaia apenas duró una vuelta, pues, en la apurada de frenada al principio de la segunda vuelta, permitió a Marc Márquez recuperar la primera posición, con Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) expectante tras ellos.

Por detrás, Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) supo ganarse la cuarta posición, pero el espectáculo, en realidad, en esos primeros minutos de la carrera estuvo en el duelo que ‘Pecco’ Bagnaia decidió plantear a Marc Márquez, con adelantamientos al límite entre ambos.

Ni el leridano ni ‘Pecco’ Bagnaia cejaron en su empeño, sabedores de la importancia de liderar la carrera en las primeras vueltas, cuando casi todos los pilotos importantes habían optado por el compuesto de neumático blando trasero, pero con un Àlex Márquez que se metió en su pelea y que permitió vivir momentos espectaculares en las vueltas iniciales de carrera.

Mientras todo el eje de atención estaba en la lucha entre Bagnaia y el mayor de los Márquez, fue Àlex quien aprovechó su oportunidad en el sexto giro para ponerse al comando de la misma, pero Marc no estaba dispuesto a ceder la victoria a ninguno de los dos y en la curva de San Donato superó a Bagnaia para ponerse tras la estela de su hermano pequeño.

Àlex Márquez se mantuvo líder durante algunas vueltas, pero en el noveno giro y una vez más en la apurada de frenada de San Donato, primera curva del trazado, Marc Márquez se puso líder. como era previsible, Marc Márquez se fue marchando poco a poco de su hermano Alex, que tuvo que centrarse en la presión que por detrás ejerció sobre él ‘Pecco’ Bagnaia, que acabó cuarto superado por Di Giannantonio. Los Márquez lograron otro doblete.

Manu González (Kalex), con su cuarto triunfo del curso y partiendo desde la cuarta plaza en la línea de salida, lideró el triplete español de Moto2 ante Albert Arenas (Kalex) y Arón Canet (Kalex), y de paso se quedó solo en el liderato de la categoría intermedia. El brasileño residente en Alcarràs Diogo Moreira, que partía con la ‘pole’, acabó la carrera en cuarta posición y es segundo en la general. González supo imponer su ritmo para asegurarse una victoria que le garantiza atesorar nueve puntos de ventaja en la general sobre Canet, con el que había llegado empatado a Mugello

En Moto3, el ‘rookie’ español Máximo Quiles (KTM) estrenó su palmarés de victorias en el Mundial en su quinto Gran Premio al remontar desde la octava posición de salida, encabezando un podio que completaron el ‘poleman’ del sábado, el también español Álvaro Carpe (KTM), y el italiano Dennis Foggia (KTM), que entraron a solo seis milésimas del vencedor. Quiles conquistó su primera pole en Le Mans, y posteriormente subió al cajón por primera vez en el circuito británico de Silverstone.