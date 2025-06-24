Adiós agradecido del Hiopos Lleida a Kenny Hasbrouck

“Gràcies per tot Kenny. Lleida sempre serà casa teva”. Con esta frase el Hiopos Lleida se despidió ayer a través de un comunicado oficial del escolta estadounidense Kenny Hasbrouk, uno de los héroes del ascenso a la ACB hace dos temporadas. Su salida ya era conocida. De hecho, en el último partido de Liga en el Barris Nord, ante Unicaja, ya recibió un caluroso homenaje por parte de una afición que lo ha tenido como uno de sus ídolos, pero el club lo hizo oficial ayer.

Hasbrouck, de 38 años y 1’91 de estatura, llegó al equipo el 29 de julio de 2023 y en su primera temporada disputó 27 partidos de la Liga Regular en la LEB Oro, los tres del play off de ascenso ante el Alicante y los dos de la Final Four ante San Pablo Burgos y Estudiantes, promediando 11,9 puntos y 9,6 de valoración, con 22:27 minutos por partido. Tras al ascenso al que contribuyó, fue, junto con Rafa Villar, los únicos que siguieron en el club. Esta pasada temporada ha disputado 30 partidos de la Liga Regular en ACB, con un promedio de 7,1 puntos por partido, 3,8 de valoración y 5:34 minutos por partido.

La de Hasbrouck es la primera baja que comunica el club, aunque la relación se ampliará con toda probabilidad con Muric, Madsen, Bropleh y Hamilton, como mínimo. El club ya ha renovado a James Batemon y negocia con varios jugadores más. Con Walden el acuerdo está cerrado, pendiente únicamente de la firma, aunque el Hiopos Lleida no lo ha hecho oficial todavía. En cuanto a los cuatro jugadores de cupo, Mikel Sanz tiene contrato, también lo tienen Oriol Paulí y Rafa Villar, aunque con ambos hay negociaciones. En el caso de Paulí para ampliar un año y el segundo está pendiente de alguna oferra de Estados Unidos. Igualmente se negocia la renovación con Pierre Oriola, que ha mostrado su predisposición a seguir.

Igualmente tiene contrato en vigor Wiggins, pero su continuidad no está asegurada, ya que tiene una cláusula de salida por parte del club y probablemente la ejecutará, ya que ocupa plaza de extracomunitario. En el caso de Luka Bozic, que estaba cedido por el Valencia, interesa pero depende de lo que decida el entrenador del equipo valenciano, Pedro Martínez.