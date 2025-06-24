Los Thunder de Oklahoma City, campeones de la NBA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los Oklahoma City Thunder son los nuevos campeones de la NBA tras vencer en el séptimo partido de las Finales (103-91) a los Indiana Pacers, logrando el primer campeonato desde la llegada de la franquicia a Oklahoma City en 2008. En el partido decisivo de una final muy ajustada, derrotaron a los Pacers, que mostraron un gran nivel a pesar de la grave lesión del base Tyrese Haliburton en el primer cuarto del encuentro.

Los Thunder ganan así su primer título desde que se mudaron a Oklahoma City procedentes de Seattle, donde la franquicia fue fundada en 1967 con el nombre de Seattle SuperSonics y ganó un campeonato en 1979. Para los Thunder estas eran sus segundas Finales de la NBA tras las de la temporada 2011-2012, que perdieron ante los Heat de Miami por 4-1. En su corta historia en Oklahoma, el equipo ha jugado, además de la de 2011-2012 y la de este año, otras tres finales de conferencia: 2010-2011, 2013-2014 y 2015-2016.

El equipo entrenado por Mark Daigneault estuvo liderado en pista por el ‘MVP’ Shai Gilgeous-Alexander.