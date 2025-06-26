El Hiopos Lleida roza su meta de 4.500 abonados

El Hiopos Lleida prácticamente ha conseguido ya el objetivo de contar con 4.500 abonados la próxima temporada. Ayer, en la primera jornada dedicada a la venta para nuevos abonados se rozó la meta que había anunciado el presidente del club, Albert Aliaga, cuando el pasado 28 de mayo presentó la nueva campaña. Ante las puertas del Barris Nord empezaron a reunirse aficionados antes incluso de abrir la venta. A las 21.30 el club comunicó que se habían despachado 4.460 abonos, a solo 40 del objetivo.

La pasada temporada, la primera en la Liga ACB, el club también consiguió el número que se había propuesto, que fue de 4.000. Al día siguiente de presentar la nueva campaña ya se empezaron a vender abonos para los aficionados que querían renovar el suyo y que quisieran mantener el mismo asiento en el pabellón.

De estos aficionados, un total de 3.865 acabaron renovando, por lo que la cifra de bajas rondó los 150 seguidores. Ayer, primer día para nuevas altas, se pusieron a la venta algo más de 600 abonos. El cierre de este plazo lo iba a marcar el agotamiento de existencias y, visto el gran éxito de ayer y teniendo en cuenta que se pueden obtener online, con toda seguridad el club podrá anunciar hoy que da por finalizada la campaña de abonados. Todo un éxito teniendo en cuenta que faltan tres meses para el inicio de la competición.

El club ha mantenido el precio a los abonados de la pasada temporada, subiéndolo un 5 y un 6% para las nuevas altas.

Borja Comenge, entrenador del segundo equipo del Força Lleida, volverá este verano a trabajar con las selecciones de base de la Federación Española de Baloncesto (FEB). Comenge será técnico asistente de la recién creada Selección Española B que tiene como entrenador al tarraguense Jaume Ponsarnau. “Es el cuarto verano que trabajo con Jaume en selecciones, los tres anteriores fue con la Sub’22 y la Sub’23”, explica Comenge, que considera esta experiencia “muy enriquecedora”.

“Es un formato que me gusta mucho, con jugadores con los que te enfrentas o a los que sigues durante la temporada. Se trata de jugadores que ya están en el profesionalismo, la gran mayoría, y este trabajo les va muy bien de cara a la pretemporada. Estar en la selección es motivante para ellos y vienen con muy buena mentalidad”. Entre los 16 convocados para esta concentración que se iniciará en Madrid el 24 de julio, se encuentra Rafa Villar, además de Michael Caicedo, que también jugó parte de esta temporada en Hiopos.

Por otra parte, Oriol Paulí, del Hiopos y Maria Cerqueda, del Robles, recibirán mañana el Trofeo MVP en la Festa del Bàsquet Lleidatà que se celebra en Tremp.