El Atlètic Lleida estudia “seriamente” pujar por la plaza que el Lleida FC deja en Segunda RFEF

El Atlètic Lleida “valora seriamente” ir a la subasta para comprar la vacante del Lleida CF en Segunda RFEF , cuyo precio fijó la Real Federación Española de Fútbol en 288.920 euros. Aunque ha sido un secreto a voces que en el Ramon Farrús ven con buenos ojos este ascenso administrativo tras no lograrlo por la vía deportiva, fuentes del club de Cappont se limitaron a decir ayer que “estamos valorando seriamente la posibilidad” de optar a la compra de la plaza.

“Estamos haciendo números y recopilando los pros y contras de la decisión”, añadieron. Según dichas fuentes, “nos gustaría que el fútbol de la ciudad no pierda la categoría, pero no lo tenemos decidido en este momento”. Sea como fuere, el Atlètic Lleida se ha mantenido a la expectativa en las últimas semanas de lo que aconteciese con el Lleida y, de hecho, no ha hecho grandes movimientos en la plantilla, aunque el proyecto también está contemplado volviendo a intentar el ascenso deportivo desde Tercera RFEF.

Además, según estas mismas fuentes, la inetnción es establecer sinergias con la iniciativa del fútbol popular que impulsan las peñas y que lidera Andreu Ratés, presidente de la Associació Amics del Lleida, que presidirá la nueva entidad cuyo periplo comenzaría en Cuarta Catalana.

En cualquier caso, la prioridad para adquirir la plaza la tiene el Cornellà, que según publicó ayer Mundo Deportivo, se lo está pensando. Y también estaría interesado, según este mismo medio barcelonés, el Badalona CF, que se clasificó en quinta posición de Tercera RFEF y cuya prioridad está por debajo del Atlètic Lleida.

Por otra parte, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) confirmó ayer que trece clubes no han satisfecho el total de pagos establecidos con sus jugadores, entre ellos el Lleida, que será descendido de la Segunda Federación, conforme al Reglamento General de la Federación Española de Fútbol (RFEF), y una vez finalizados los plazos marcados por las comisiones mixtas.

El Lleida presenta preconcurso para evitar el descenso

El Lleida CF emitió ayer un comunicado en el que anunció la presentación de preconcurso de acreedores con el fin de evitar el descenso administrativo. Según el comunicado, “ante la resolución, dictada y notificada en fecha de ayer por la RFEF, el club ha pedido al Juzgado Mercantil de Lleida, en el marco del procedimiento preconcursal instado el 1 de julio, que acuerde la suspensión de la ejecución de esta resolución con el fin de que se deje sin efecto el descenso administrativo mientras se tramite este procedimiento judicial”.

Acaba añadiendo que “el club sigue trabajando y agotará todas las vías posibles para su salvación y continuidad”. Durante el preconcurso, que tiene una duración máxima de 4 meses, se suspenden las ejecuciones y embargos sobre los bienes de la entidad, lo que le da un respiro financiero para buscar soluciones. El Lleida ha pedido urgencia al juez ya que el lunes y el martes se dirime la venta de la plaza.