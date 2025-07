El leridano Pol Besolí ficha por La Vendéenne francés

El leridano Pol Besolí, 24 años, jugará la próxima temporada en La Vendéenne La Roche-sur-Yon de la Primera división francesa, en lo que será su primera aventura en el extranjero. El jugador de La Seu d'Urgell pone fin así a una trayectoria de seis campañas en el Hoquei Club Alpicat, cinco de ellas en la OK Liga Plata y la última en la máxima categoría del hockey estatal.

Besolí, que tenía alguna oferta de la liga italiana y también de algún equipo de la OK Liga Plata, se decidió finalmente por el conjunto francés por su proyecto y, especialmente, por vivir una nueva experiencia en otra Liga y un país nuevo, habida cuenta de que la plantilla del Alpicat se ha deshecho por completo. “Tenía claro que no quería jugar en Plata a excepción que fuera en el Alpicat, siempre que se mantuviera el bloque. Era una opción que hubiera contemplado seriamente, pero al deshacerse todo el equipo no me seducía la idea de seguir”, explicó el urgelense, que ha firmado por una temporada.

“Jugar en el extranjero era una opción que siempre he visto con buenos ojos y ahora que he acabado la carrera (Inef) era el momento, porque si no lo hago ahora ya no lo haré nunca, por eso me lo he planteado seriamente”, añadió Besolí, que lamentó el descenso sufrido esta temporada, si bien no escondió que el hecho de no haber ganado un solo partido fuera de casa en toda la temporada “ha sido determinante. Si hubiéramos sumado algún punto más fuera de casa no hubiéramos descendido”, reconoció.

Besolí es uno de los diez jugadores de la plantilla del Alpicat que han abandonado este verano el equipo, que solo mantiene a Mats Zilken, que combinará con el cargo de técnico del femenino. Otros dos también jugarán en el extranjero, ambos en Italia, el leridano David Ballestero, que ha fichado por el Forte di Marmi, y el azulgrana Jan Munné, en el Sarzana. Los también leridanos Iago Vázquez y Xavi Bosch y el barcelonés Marc Vázquez seguirán en la OK Liga enrolados en el Alcoi, Pons Lleida y Cerdanyola, respectivamente, mientras que Uri Llenas jugará en el Mataró y los hermanos Miquel y Joan Ramon Serret y Ricard Casals vuelven al Mollerussa.