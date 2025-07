Goleada y a cuartos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La selección española femenina volvió a mostrarse imparable en su segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa, en el que, como ya hizo ante Portugal, goleó a Bélgica (6-2) para meterse en los cuartos de final liderada por una gigante Alexia Putellas con dos goles y dos asistencias.

Con solo el cambio de Irene Paredes respecto al once del primer partido, Aitana Bonmatí y Cata Coll volvieron a estar en el banquillo. Pero todo salió igual, aunque el inicio no fue fácil. La selección de Montse Tomé insistía con una Vicky López que intentaba constantemente revolucionar el partido y que puso un centro para Claudia Pina que la azulgrana no remató por centímetros. La calidad de las campeonas del mundo salió a relucir con Patri Guijarro, Vicky y Alexia, que culminó una acción rápida con el exterior de manera magistral (1-0). Sin embargo, España tan solo duró dos minutos por delante en el marcador.

Bélgica transitó en la siguiente jugada hasta el córner, desde el que Tessa Wullaert puso un centro preciso a la testa de Justine Vanhaevermaet, que con sus imponentes 1,85 metros fue imposible de frenar (1-1). Pero a Irene Paredes le bastó con su 1,77 para hacer lo mismo. A falta de seis minutos para el descanso, Irene Paredes volvió a adelantar a su selección con un cabezazo imperial (2-1). La distancia al descanso pudo ser mayor si Bélgica no llega a sacar bajo palos un chut de Vicky López en el último suspiro. Tomé movió ficha y dio entrada a Aitana Bonmatí al campo. En el primer balón que tuvo en sus botas, la azulgrana sacó un remate que salió lamiendo el poste. Parecía que España iba a imponer su superioridad con contundencia, pero Bélgica volvió a golpear con Eurlings (2-2) en un gol que subió al marcador tras la revisión del VAR.

Pero fue un espejismo. España encontró la chispa y acabó en el momento justo con Bélgica, que fue incapaz de contener el empuje español. Las belgas fueron incapaces de frenar a Esther González, que puso el 3-2 en el minuto 52 tras un buen pase de Alexia y, a partir de ahí, se acabó el partido para el combinado de la islandesa Elísabet Gunnarsdóttir. Entre el empuje español, Mariona Caldentey fue la más lista en el área para cazar el balón y marcar la distancia (4-2).

Bélgica ya no podía más y Claudia Pina, asistida por Alexia, firmó el quinto (m.81) con un golazo. Pero España quería más y la ‘Reina’ Alexia redondeó su partidazo con otro gol. Con un tanto anulado a Cayman por fuera de juego se cerró la segunda goleada de España, que ya está en los cuartos de final de la Eurocopa tras el empate que ayer firmaron Italia y Portugal.