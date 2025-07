La leridana Akamere seguirá en la máxima categoría

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La leridana Jessica Akamere, formada en la cantera del Balàfia Vòlei, seguirá jugando en la Liga Iberdrola, la máxima categoría del voleibol femenino español, pero cambiará de equipo. Después de jugar las dos últimas campañas en el CV Emeve de Lugo, la leridana, de 19 años, defenderá la camiseta del CV Haris de Tenerife, con el que se ha comprometido por las dos próximas temporadas. “El reto es mayor que el que tenía porque se trata de un equipo con un nivel superior, aunque esta última temporada no le han ido muy bien las cosas”, explicó Akamere, que tiene claros sus retos, tanto personales como de equipo. “El objetivo es seguir aprendiendo, ya que todavía estoy en periodo de formación y me queda mucho por aprender. A nivel deportivo estaría muy bien poder luchar por la clasificación para el play off, la Copa de la Reina o por conseguir una plaza europea, ya que este año la ha perdido”, apuntó.

Después de abandonar el Balàfia, Jessica se incorporó a la concentración permanente de la selección española en Soria durante dos años y posteriormente fichó por el Emeve de Lugo, de donde ahora ha dado el salto al Haris, donde se reencontrará con Guillermo Orduna, que fue su entrenador en la selección, y con otra leridana, Itziar López, formada en la cantera del colegio Claver. Akamere, que hoy visitará el campus de verano del Balàfia, logró el pasado fin de semana la clasificación para el Campeonato de Europa de 2026 con la selección sub-22, en la que ha sido titular indiscutible.