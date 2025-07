Primeras de grupo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ berna ❘ Aunque el empate le valía para pasar a cuartos de final como primera de grupo, España trabajó y se empleó al máximo anoche en el Estadio Wankdorf de Berna para completar una remontada ante una combativa Italia y pasar a la siguiente ronda con pleno de victorias en la fase de grupos. Los goles de Athenea del Castillo, Patri Guijarro y Esther González neutralizaron el gol inicial de Elisabetta Oliviero en el minuto diez para reafirmar el carácter competitivo del equipo de Montse Tomé, que se cruzará con la anfitriona Suiza en cuartos. Pese a la derrota, Italia también se clasificó a la siguiente ronda.

Con Aitana Bonmatí de regreso y con múltiples rotaciones. Montse Tomé revolucionó su once inicial para afrontar el último partido de la fase de grupos ante la selección más cercana en el ranking mundial. “Estamos cubiertas en todas las posiciones, da igual las jugadoras: España siempre juega a lo mismo”, aseguró la seleccionadora en la previa.Pero a España le costó entrar al partido. No estaba cómoda ni encontraba su ritmo habitual ante una Italia salió decidida y dispuesta a sumar para sellar su pase a cuartos sin tener que esperar al resultado de Portugal. El plan de Andrea Sancin estaba claro: orden defensivo y todo al contraataque. No les salió mal.

No le resultó fácil sumar el tercer triunfo al combinado estatal, otra vez de menos a más, con más problemas en los primeros 45 minutos y mejor control tras el descanso, ayudado por el tempranero gol de Patri Guijarro y el paulatino bajón físico de las ‘Azzurre’, amenazantes hasta ese momento y que llegaron ir, de forma efímera, por delante en el marcador, pero que tras verse por debajo tampoco se abrieron con su billete para cuartos también asegurado. Pero con el balón en su poder, España es invencible y remontó. La selección encerró en su área a las futbolistas transalpinas y Alexia y Aitana se quedaron cerca del gol. Italia logró ‘humanizar’ a una España que no se quiso marchar con una victoria por la mínima.