Otro paso hacia el título

Marc Márquez (Ducati) protagonizó una nueva y espectacular remontada desde la primera vuelta para ganar su décima carrera ‘sprint’ de la temporada, la del Gran Premio de Alemania de MotoGP en el circuito de Sachsenring, que le hace ser aún más líder del Mundial. Además, se hizo con la 'pole' y hoy saldrá desde la primera posición, seguido de Johann Zarco y Pedro Acosta.

Una equivocación en la primera curva le hizo perder al piloto de Cervera hasta cuatro posiciones en la primera vuelta, momento en el que comenzó su épica remontada hasta una espectacular victoria que consolidó en el mismo punto en el que la tuvo que comenzar, en la curva uno, donde adelantó al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia ) en los últimos metros y aguantó los estériles esfuerzos del transalpino.

Marc Márquez aumenta su ventaja en la general, en la que suma 319 puntos, por los 241 de Àlex Márquez (Ducati), que sólo pudo ser octavo, con Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) en una retrasada duodécima posición, sin puntos que sumar (181) en su cuenta particular. Con este triunfo, el mayor de los hermanos de Cervera, bate el récord de más victorias en carrera ‘sprint’ en una misma tempodada. Suma 10 superando las 9 de Jorge Martín en 2023. Bagnaia se quedó el pasado año en siete.

La caída que protagonizó Maverick Viñales (KTM) le pasó factura físicamente, pues con molestias en el hombro izquierdo tuvo que ser trasladado a un hospital para una revisión médica mucho más completa, tras la que confirmó su baja definitiva para hoy.

Marco Bezzecchi (Aprilia), Franco Morbidelli (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) y Fabio di Giannantonio (Ducati) iban por delante de un Marc Márquez que intentó en una primera ocasión y sin éxito, doblegar a ‘Diggia’, mientras por delante Bezzecchi tiraba con fuerza. Pero sus principales rivales en el campeonato, su hermano Alex Márquez y su compañero de equipo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia iban todavía peor que él, séptimo y duodécimo, respectivamente (y así acabaron), lo que le daba un cierto respiro.

Marc fue recuperando posiciones y en la novena vuelta superó a Fabio Quartararo para comenzar la ‘caza’ de Marco Bezzecchi, que contaba con 1,6 segundos de ventaja y seis vueltas por delante para la conclusión de la carrera. Una vuelta más tarde, en el décimo giro, la ventaja de Bezzecchi había bajado a 1,3 segundos y le superó enla última vuelta para llevarse un nuevo triunfo. El tercer peldaño del podio en la carrera ‘sprint’ fue para el francés Fabio Quartararo, por delante de Fabio di Giannantonio, Jack Miller, Brad Binder, Johann Zarco, Alex Márquez y Pedro Acosta, que fueron quienes sumaron puntos. Marc dio un nuevo paso hacia el título.

Marc: “ Ha salido bien pero hemos arriesgado demasiado”

Marc Márquez, tras su décima victoria en una carrera ‘sprint’, dijo que “ahora estamos sonriendo porque ha acabado bien, pero pensándolo fríamente hemos arriesgado demasiado”, añadiendo que fue “arriesgar demasiado para lo que tocaba, sobre todo por los puntos de diferencia que había, que eran tres más o tres menos”. “Me he guiado por mi instinto y he visto que me encontraba todo bien, que estaba disfrutando ... ¿me hubiera podido caer? Sí, porque he cogido riesgos para alcanzar a Bezzecchi, pero ha salido bien y eso también forma parte de mi carácter”, concluyó.