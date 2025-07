Doble podio de Arnau Farré en el Mundial de EEUU

El leridano Arnau Farré (Sherco) firmó un doblete de podios este pasado fin de semana en el Gran Premio de los Estados Unidos, sexta prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Trial2, unos resultados que le permiten ascender una posición en la general del certamen y situarse cuarto, muy cerca de asaltar al podio cuando quedan dos pruebas.

El piloto de Vilanova de Segrià logró los mismos resultados de hace mes y medio en Francia. Farré no podía fallar para no verse descolgado de la lucha por los puestos de honor y no lo hizo, logrando la victoria en la jornada del sábado y siendo segundo el domingo. Completó la primera vuelta al circuito del LeGrand Reynolds Horseman’s Area de Exeter, en Rhode Island, con 24 puntos, una marca que mejoró en el segundo giro, dejándola en 17, para un total de 37, cuatro más que el segundo clasificado, el británico Harry Hemingway, líder del campeonato, mientras que el catalán Gerard Trueba completó el podio.

El domingo el vencedor fue el barcelonés Miquel Gelabert, que tuvo que abandonar el sábado, mientras que Arnau Farré se hizo con la segunda posición con 30 puntos, a diez del vencedor y empatado con el líder Hemingway, aunque con mejor balance en la segunda vuelta del trazado. “Me encontré muy bien durante todo el fin de semana. El sábado la prueba fue difícil porque el terreno estaba muy mojado y comencé cometiendo varios errores, pero pude recuperarme y acabar ganando. El domingo el suelo ya estaba más seco y todos los pilotos fuimos más precisos, aunque fallé más de la cuenta en la primera vuelta y en la segunda no pude recuperar esos puntos y no pude lograr la victoria, pero en general estoy muy contento de cómo fue la carrera”, señaló el piloto de Vilanova de Segrià, que ahora se sitúa cuarto en el Mundial con 292 puntos, a 16 del tercero, el británico Billy Green.