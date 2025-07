Histórico oro de Iris Tió

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Iris Tió hizo ayer historia al lograr la primera medalla de oro para España en un Mundial en rutina de solo, en concreto en un Solo Libre en el que mejoró hasta casi 10 puntos su nota en la preliminar para superar a la gran favorita, la china Huiyan Xu, y a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que ganó la medalla de bronce. Tió, en un Mundial de altura con el regreso de las nadadoras rusas bajo bandera neutral, logró un hito histórico que nunca antes se pudo lograr; ni siquiera su actual seleccionadora, Andrea Fuentes, ni antes Gemma Mengual, también en el cuerpo técnico, ni más recientemente la gran Ona Carbonell. Ninguna de ellas pudo ser, bajo la tiranía rusa, campeona del mundo en un solo.

“Estoy supercontenta, casi que no me lo creo, en una nube de emociones, llorando, como en ‘shock’. Es la primera vez que España ha ganado una medalla de oro en solo en un Mundial, o sea que estoy que no me lo creo”, declaró Tió al bajar de lo más alto del podio, y añadió: “Cuando ha salido la puntuación de China me he quedado flipando porque la china es muy buena, y la bielorrusa también tendría mucha dificultad. Estoy súper feliz, muy orgullosa y sobre todo quiero dar las gracias a mis entrenadoras, porque sin ellas esto no hubiera sido posible”.

De tal tamaño es la magnitud de un oro totalmente inesperado pero muy peleado. Iris Tió llegaba con la tercera mejor nota de la rutina preliminar pero su despliegue en el agua, interpretando casi a la perfección el ‘Hymne à l’amour’ de Édith Piaf, hizo emocionar a unos jueces que catapultaron su nota. Nacida en Barcelona hace 22 años, pasó del 235.3063 de la preliminar a una nota en la final de 245.1913, casi 10 puntos de mejora con una impresionante nota en impresión artística y una gran nota en ejecución porque, entre otras grandes figuras, estuvo sumergida en apnea unos 45 segundos.

Sigue cosechando medallas la barcelonesa, además, porque ya tenía previamente los bronces de las rutinas de Solo Técnico y de Equipo Libre. Y le quedan todavía las finales de Equipo Técnico y las rutinas de Dúo Libre junto a Lilou Lluís y el Dúo Libre Mixto junto a Dennis González. La selección de Andrea Fuentes puso ayer la guinda a una jornada histórica consiguiendo el bronce en la final de la rutina técnica por equipos, la quinta medalla en la ciudad asiática. China le arrebató por algo más siete puntos el oro a Rusia.

El equipo masculino de waterpolo gana con épica y jugará por el oro

Un gol de Munárriz, a dos segundos de la conclusión, abrió las puertas a España a la tanda de penaltis (7-7) ante Grecia, donde los de David Martín resolvieron su pase a la final del Mundial con dos paradas de Unai Aguirre (11-9) y lucharán por su cuarto título mundial de waterpolo. Fue un partido con muchos encuentros. El primero, España lo ganó por 3-6 al descanso. En el segundo estuvo a punto de perderlo, porque a poco del final, Grecia ganaba 7-6 y casi celebraba el pase a la final. Es cuando apareció el brazo de Munárriz, que no había acertado en los primeros cinco lanzamientos, pero sí en el decisivo. Desde el punto de penalti, en el tercer partido, España volvió a ganar para asegurarse la plata y soñar con un oro por el que luchará ante Hungría, que superó a Serbia (19-18).