Ricky Rubio, tras su vuelta al Joventut: “Ya he ganado”

Ricky Rubio aseguró ayer, durante su presentación como nuevo jugador del Joventut, que regresa al baloncesto profesional “con una ilusión que no había sentido nunca”, aunque admitió que durante el último año llegó a ver “la retirada cada día más cerca”. “Lo más importante es que estoy bien y estoy capacitado para afrontar un nuevo reto, no se cómo irá, pero lo voy a disfrutar mucho. Para mí ya he ganado, el volver a jugar desde la ilusión”, añadió.