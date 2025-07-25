Jordi Cortés, entrenador del Lleida CF, anuncia los primeros fichajes: "será el Lleida más de Lleida de los últimos años"

Poco a poco las cosas se van poniendo en su sitio en el Lleida CF. Con la inscripción a Tercera Federación todavía por confirmar por la RFEF, y con Oscar Rubio como jugador franquicia del nuevo proyecto , hoy ha sido el turno de presentar al entrenador que asumirá el reto de Tercera Federación. Jordi Cortés, que fue el segundo de Iñigo Idiákez la segunda parte de la temporada anterior, asumirá el rol de técnico principal.

Durante su presentación, Cortés ha confirmado que la plantilla está casi cerrada con un total de 18-19 jugadores fijos, a los cuales se sumarán cuatro futbolistas más que estarán a prueba. El equipo iniciará los entrenamientos el próximo lunes para preparar una temporada que se presenta llena de retos.

El nuevo técnico ha revelado que el calendario de pretemporada ya está definido, aunque no ha especificado las sedes donde se disputarán todos los partidos. Entre los rivales confirmados hay el Monzón, el Altorricó, el Fraga, el Terrassa y el Sant Andreu. Los enfrentamientos contra el Terrassa y el Sant Andreu se jugarán en el Camp d'Esports y contarán con venta de entradas, una oportunidad para los aficionados de ver el nuevo proyecto en acción antes del inicio de la competición oficial.

Un Lleida con esencia leridana

Cortés ha subrayado que su objetivo es construir "el Lleida más de Lleida de los últimos años", con una plantilla formada por muchos jugadores que él ya conoce y que han pasado por el club anteriormente. Esta apuesta por futbolistas vinculados a la entidad busca reforzar el sentimiento de identidad y pertenencia.

Así, ha dado los primeros nombres de los fichajes con los que cuenta, aparte de Oscar Rubio. Se trata de Putxi, mediocampista histórico capitán del Mollerussa; Quim Montenegro, jugador de banda formado en la base del Lleida que el verano pasado firmó por el equipo sub-23 del Rio Ave portugués; Sasha Litwin, defensa hijo del delegado del equipo, que llega proveniente del Fraga; Joan Rusiñol 'Rusi', mediocampista con experiencia en Segunda RFEF con San Juan, Izarra y Villanovense que viene de la Pobla de Mafumet; Sebi Serediuc, delantero de Rumanía de 25 años formado a la base azul y que jugó al Atlètic Lleida; y Aleix León, joven jugador de Balaguer que este año ha sido imprescindible en el primer equipo de la capital de la Noguera.

Además, el cuerpo técnico lo formarán Pau Prior como segundo entrenador, Jordi Baró como preparador físico, Joel Mur será entrenador de porteros i Dídac Salas será el nuevo fisioterapeuta.

Objetivos realistas para la temporada

Con respecto a los objetivos deportivos, el entrenador ha sido claro y realista. Ha manifestado que la primera meta con el equipo, que considera que se encuentra en buena situación, es "salir a competir desde el primer día" e intentar conseguir la permanencia a la categoría. Cortés ha hecho un llamamiento al apoyo de la afición, asegurando que los jugadores se dejarán la piel en el terreno de juego y pidiendo paciencia para que el conjunto pueda ir mejorando progresivamente a lo largo de la temporada.

Cortés ya cuenta con experiencias en los banquillos de Lleida. Ha pasado por el Balaguer, el Mollerussa y el Lleida B. Se trata de un técnico que conoce muy bien el fútbol y los jugadores de Lleida, bagaje que le servirá para confeccionar una plantilla para esta liga que el Lleida desconoce. No en vano, Marc Torres, adjunto a la presidencia del Lleida, le ha otorgado también el cargo de director deportivo.

Primer equipo y base

Además de la primera plantilla, el club intenta reconstruir la base. “Tendremos uno Juvenil y los equipos que podamos. Utilizaremos el Anexo”, dijo Marc Torres en declaraciones a Ua1, después de perder el convenio con Institución Terraferma y la posibilidad de ir a Gardeny, después de llegar a un acuerdo este club con el Atlètic Segre.