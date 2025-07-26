Apuesta de proximidad: Jordi Cortés se pone al frente del “Lleida más de Lleida desde Elcacho, Palau y Rubio”

El técnico de Balaguer Jordi Cortés fue presentado ayer como nuevo entrenador del Lleida CF, un reto que afronta con la clara intención de “primero competir para salvarnos y luego soñar” y con una plantilla y un cuerpo técnico confeccionados en tiempo récord para arrancar la pretemporada el lunes, con jugadores del territorio y muchos con pasado en el club, que “se van a dejar la piel”. Cortés, que ha estado vinculado al club desde su etapa formativa como jugador y, más tarde, como técnico en diferentes categorías hasta regresar como segundo entrenador el pasado marzo, liderará un proyecto que parte desde cero, pero que siempre fue su prioridad. “Si enterraban al Lleida, tenían que enterrarlo conmigo”, afirmó.

Cortés explicó que tenía contrato en vigor desde marzo y que, al acabar la temporada, no se le comunicó su salida como al resto del cuerpo técnico. “He estado vinculado desde los cinco años y no me veía fuera. Este club es mi casa”, destacó el técnico, que incluso dijo que se ofreció para ayudar al proyecto de fútbol popular.

También detalló que, pese al poco tiempo desde la confirmación de la continuidad del club el miércoles de la semana pasada, han podido cerrar prácticamente la plantilla. Para arrancar contará con unos 18 o 19 jugadores, más cinco o seis a prueba. “Ha sido una carrera contrarreloj, pero saldremos a entrenar con normalidad. Será el Lleida más de Lleida desde Elcacho, Palau y Rubio”. De hecho, aseguró que “hemos elaborado un equipo con jugadores de proximidad y no muy caros”. Él mismo desgranó que algunos de los futbolistas serán Xavier Puiggròs ‘Putxi’, Quim Montenegro, Sasha Litwin, Joan Rusiñol, Sebi Serediuc y Aleix León, además de Òscar Rubio.

En cuanto a los objetivos, fue claro: “Hace dos semanas estábamos más cerca de la Cuarta Catalana que de otra cosa. El objetivo es competir y mantener la categoría cuanto antes. Luego, si se puede, soñaremos”.

Además, Cortés agradeció la colaboración de clubes catalanes que han mostrado el apoyo al Lleida y especificó que el Terrassa, siguiendo los pasos del Sant Andreu, jugará un amistoso en el Camp d’Esports el 31 de agosto, asumiendo los costes y dando los beneficios a la entidad leridana. “El cariño que hemos recibido es increíble. El club es querido por todo el fútbol catalán. No siempre por su gestión, pero sí por su trayectoria”.

Sobre el Camp d’Esports, reconoció que al inicio puede suponer un reto para algunos jugadores, pero debe convertirse en una ventaja. “Tenemos que hacer que el jugador se sienta cómodo aquí, y eso también pasa por el apoyo de la afición, que no es responsable de lo que ha pasado. Gracias a ellos seguimos aquí y ahora les necesitamos”, concluyó.

Cuarta Trobada/Dinar de exjugadores de la UE Lleida

Ayer se celebró en el restaurante del Tòfol la cuarta “Trobada/Dinar de La Quinta Lo Pacheco”, que reunió a 17 exjugadores de la UE Lleida de distintas épocas. Los presentes fueron Pascual, Andrés Escolà ‘Bibi’, Tòfol, Iglesias, Carrio, Camarero, Mora, Bosch, Marín, Reig, Aniano, Jaimejuan, Viladegut, Cortés, Puig Solsona, Miguel Rubio y Lluís Elcacho, además de Miquel Genís, histórico miembro del staff.